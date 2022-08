– Kommer til å ligge langt fremme i hjernebarken frem til siste pust

Kjetil Knutsen møtte pressen dagen etter playoff-exiten i Champions League for Dinamo Zagreb. Det ble ikke mye søvn på suksesstreneren.

– Jeg la meg halv seks. Jeg leste bok frem til det.

Det var først etter 116 minutter at avgjørelsen falt. Bodø/Glimt kunne knapt vært nærmere gruppespillet i Champions League.

– Skuffelsen sitter fortsatt i. Det er marginalt. Vi har en del forklaringer på hvorfor det ble som det ble. Vi kunne vise kvalitetene i laget i 2. omgang. Det irriterer meg at vi ikke er mer mentalt rå i 2. omgang. Men det er læring i dette. Det er mye fint å ta med seg.

NEDTUR: Anders Konradsen fortviler etter Dinamo Zagrebs avgjørende mål dypt inn i overtiden. Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

– Det er en kamp vi vil huske. Det er en kamp som vil være langt fremme i hjernebarken frem til siste puss.

Han klarer likevel å glede seg over det som kommer. Glimt skal tross alt delta i Europa League denne høsten.

– Å ligge i fosterstillingen å syns synd på seg selv funker ikke. Vi må være edruelige i det vi holder på med. Europa League er nok mer riktig mat for Glimt.

– Champions League er så stort med alt rundt og det som ligger i det. Jeg personlig tror for klubben og spillerne at det er et mer riktig nivå. Så ærlig tror jeg vi skal være.

Trekningen av Europa League gjennomføres fredag.

Knust etter Champions League-skuffelsen

– Føles som ingenting

Kaptein Ulrik Saltnes tar det tynge enn sjefen sin.

– Det var en plagsom natt. Jeg lå og plagde meg selv hele natten. Det var tungt, sier Ulrik Saltnes til TV 2.

– Hva har du grublet på?

– Hvor nært man var og hvordan man skyter seg selv veldig i foten. Vi hadde allverdens av muligheter. Jeg føler vi var det beste laget i begge kampene. Da er det tungt å sitte igjen med... Jeg skal ikke si ingenting, for det er det ikke, men det føles som ingenting.

– De to baklengsmålene ødelegger for oss. Det var nært, for vi kommer oss inn i kampen. Men det er de de to målene jeg må peke på, sier Saltnes.

– Hvor bittert er det å være så nære?

– Det er veldig bittert. Du vet ikke om man får en slik sjanse igjen. Det er mest trist. Alle var vel mest lei seg, sier midtbanespilleren.

Han prøver likevel å glede seg over at det blir spill i Europa League.

– Man må kaste skuffelsen bak seg. Vi har ikke tid til å syns synd på oss selv.

- Dette er ganske uforklarlig

Utladning

Allerede lørdag skal Bodø/Glimt møte Jerv i Eliteserien. Saltnes forteller at det utladningen etter torsdagens kamp har vært stor. Spesielt 120 minutter i beina.

– Det er tungt. Det er som å be en 10.000 meter-løper som har kommet i mål om å løpe to kilometer til. Det er ganske pining.

Kjetil Knutsen har vært kjent for å ha kontinuitet i laget, og startet med de samme elleve i begge playoff-kampene samt HamKam-kampen forrige helg.

Saltnes mener det er feil å snakke om manglende rotasjon som en årsak.

– Det er først og fremst de store forfallene som blir utslagsgivende. Sondre Fet, Ola Solbakken, Nino Zugelj, Brede Moe hadde definitivt noe å bidra med på banen i går.

– For min del blir det feil å snakke om manglende rotasjon når et lag fra Norge kommer så langt. Man må heller snakke om hva som er rett enn hva som er feil.