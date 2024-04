– Kommer til å bli diskusjoner

VM for klubblag er nok en turnering som de aller færreste har et forhold til.

Men det internasjonale fotballforbundet (Fifa), med president Gianni Infantino i spissen, tok grep forrige sommer for å gjøre turneringen mer attraktiv.

Nå er det 32 lag som skal delta i turneringen. Den skal spilles hvert fjerde år – og den første utgaven finner sted i USA i juni 2025.

– Klubb-VM i 2025 vil være toppen av profesjonell fotball for menn, uttalte den kontroversielle FIFA-presidenten i forbindelse med lanseringen.

STORE PLANER: Gianni Infantino og Fifa ser mulighetene i klubbfotballen. Foto: Noberto Duarte / AFP / NTB

Giganter uteblir

Turneringen vil imidlertid gå av stabelen uten europeiske giganter som Barcelona, Liverpool, AC Milan, Manchester United og Arsenal.

Disse tolv europeiske lagene deltar: Chelsea Manchester City Real Madrid Bayern PSG Inter Porto Benfica Dortmund Juventus Atletico Madrid FC Salzburg

Det ble klart etter at Arsenal og Barcelona røk ut i kvartfinalen i Champions League.

Lag kan nemlig kun kvalifisere seg på to måter:

A) Vinne Champions League – fra 2021 og utover.

B) Gjennom et rangeringssystem, der prestasjonene i Champions League de siste fire årene teller.

Det er kun to lag fra hvert land som kan kvalifisere, med mindre et land har tre Champions League-vinnere.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener imidlertid at utelatelsen av de store klubbene er positivt.

– Jeg tror selvfølgelig at det vil påvirke interessen, men jeg tenker at det er et sunnhetstegn at de tar de kommersielle konsekvensene, som de sportslige kriteriene tross alt bringer med seg. Det må jo bare applauderes, mener TV 2s ekspert.

POSITIV: Thorstvedt er i utgangspunktet positiv et prestisjefullt klubb-VM, men er spent på å se hvordan storklubbene behandler turneringen. Foto: Markus Engås / TV 2

– Kommer til å bli en del diskusjoner

Tidligere har klubb-VM blitt arrangert i desember eller januar – midt i den europeiske sesongen.

Nå skal den spilles fra 15. juni til 13. juli. Champions League-finalen pleier å spilles i slutten av mai eller starten av juni, så det tette kampprogrammet blir bare enda tettere for Erling Braut Haaland og de andre stjernene.

– Det blir nesten ingen ferie for spillerne. Så det spørs jo hvor mye klubbene går for det. VM for klubblag har jo vært en litt halvhjertet greie, men Fifa håper nok at det blir en prestisjeturnering, spår Thorstvedt.

BYTTET UT: Haaland ba om å bli byttet ut mot Real Madrid ettersom han var sliten. Jærbuen og resten av City-spillerne opplever stor kampbelastning over en hel sesong. Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

TV 2s ekspert tror man vil se en utvikling der stallene til storklubbene blir enda større.

Når det gjelder hvorvidt klubbene kommer til å ta med seg sine beste spillere, eller la dem hvile, så tror Thorstvedt det kan skape uenigheter.

– Jeg tror det kommer til å være en del diskusjoner mellom dem som har ansvar for det kommersielle og dem som har ansvar for det sportslige.

Sør-Amerika vil ha seks lag i turneringen, Asia får fire lag, det samme vil Afrika og Nord- og Sentral-Amerika ha. Oseania vil ha ett lag mens vertsnasjonen USA får med ett ekstra lag.

Syvlagsformatet, som klubb-VM har vært frem til nå, vil imidlertid fortsette årlig, men under navnet «The Intercontinental Cup».