– Det kommer til å bli brukt mot ham. Det er jeg helt sikker på, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Fotballverden var mildt sagt overrasket da ekstraomgangene mellom Manchester City og Real Madrid startet onsdag kveld.

For da var ikke Erling Braut Haaland på banen.

– De kunne ikke fortsette. De spurte om å bli byttet ut, sier Pep Guardiola om Haaland, Kevin De Bruyne og Manuel Akanji, ifølge BBC.

Noen videre begrunnelse gis ikke, men trioen har slitt med diverse sykdommer og småskader i et tett kampprogram.

– Jeg angrer ikke på noe av det vi gjorde. Vi prøver alltid å skape mer og slippe inn mindre, sier Manchester City-manageren.



TV 2s ekspert reagerer slik på Haalands bytteønske:

– Jeg tror ikke det har noe med mentaliteten hans å gjøre, at han ikke står opp i de øyeblikkene det gjelder som mest, sier Stamsø-Møller.



– Erling Braut Haaland har en mentalitet som går utpå alt jeg har sett av norske fotballspillere opp igjennom. Jeg antar det er en grunn til det.



Kritisk til utvikling: – Et bevis

Mushaga Bakenga, som nå spiller for kypriotiske Apollon Limassol, var overrasket over Haaland-byttet.

– Man skal være helt ferdig for å be om å bli byttet ut. Det er disse øyeblikkene man lever for, sier Bakenga til TV 2.

Spissen hyller Haalands valg, men kommer også med kritikk mot toppfotballen:

– Jeg synes det viser styrke av Haaland som lagspiller. Mange kunne tenkt kun på seg selv og «nå skal jeg få øyeblikket mitt.» Her setter Haaland laget foran seg selv.

– For meg er det også et bevis på at kampene kommer altfor tett. Det er synd at når sesongen skal avgjøres, så er de beste for slitne til å spille.

HYLLER HAALAND: Mushaga Bakenga er imponert over Erling Braut Haalands valg. Foto: Terje Pedersen/NTB

Haaland scoret ikke i noen av oppgjørene mot Real Madrid. Stamsø-Møller tror dét, i tillegg til bytteønsket, heller bensin på bålet til City-stjernens kritikere:

– Folk kommer til å snakke om at: «han fungerer ikke i de største kampene, han leverer ikke.»

– Jeg tenker det er en voksen og moden ting å gjøre å si til treneren sin at man ikke vil spille videre, dersom man tror det er til det beste for laget.

Gi Haaland-terningkast

Real Madrids avansement fra kvartfinalen betyr også at Erling Braut Haaland er ferdigspilt i denne sesongens Champions League.

Jærbuen stopper dermed på seks mål, halvparten av det han klarte forrige sesong. På spørsmål om terningkast på Haalands Champions League-sesong, sier Bakenga:

– Uff, den er tøff! Han har jo vært bra. Jeg gir terningkast fire, for han måles jo alltid opp mot antall mål.

– Men fra et annet standpunkt så blir han såpass pakket opp og beveger seg så andre får anledning til å skinne. Han har gjort det han kan, og lagkameratene har skyld i at Haaland ikke har scoret mer.

