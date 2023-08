Kommer med bønn: – Sønnen min vil bli knust

En tidligere verdensmester i boksing kastet seg over Erling Braut Haaland. Nå trygler han om å ikke bli utestengt.

– Det var ikke planlagt. Det var en plutselig reaksjon, sier Terry Flanagan til TV 2.

Da Erling Braut Haaland satte Manchester Citys første ledermål mot Sheffield United, utspilte det seg spesielle scener på Bramall Lane.

Jærbuen hadde bommet på straffe tidligere i kampen og feiret kontrollert, men plutselig hoppet en tidligere verdensmester i boksing på lysluggen.

EUFORI: Terry Flanagan stormet banen og kastet seg over Erling Braut Haaland. Foto: Jason Cairnduff / Reuters Les mer EUFORI: Terry Flanagan stormet banen og kastet seg over Erling Braut Haaland. Foto: Phil Noble / Reuters Les mer EUFORI: Terry Flanagan stormet banen og kastet seg over Erling Braut Haaland. Foto: Darren Staples / AFP Les mer

– Følelsene tok over

Ut av ingenting hoppet Terry Flanagan på ryggen til Haaland og ga ham et kyss på kinnet. Selv beskriver briten øyeblikket slik:

– Jeg satt på fremste rad og brått var han foran meg. Det neste minuttet fikk jeg blackout og var på banen. Plutselig tok følelsene over og jeg endte opp med å gi ham et kyss.

– Hvordan var det?



– Det føltes godt. Jeg ville bare vise hvor mye vi elsker ham og jeg kunne se på Erling at han var glad, forteller Flanagan.

I etterkant delte nordmannen et bilde av hendelsen på Instagram, med en latteremoji.

– Det er fantastisk. Haaland er virkelig en ekte mann og folkets spiller, sier Flanagan om oppmerksomheten.

EKSTASE: Terry Flanagan og Erling Braut Haaland. Foto: Darren Staples / AFP

Videre forteller Flanagan at han ikke kan huske hva som ble sagt.

– Alt skjedde så fort og jeg ble fjernet, men det var et stort øyeblikk.

Sønnens idol

Den tidligere proffbokseren hadde WBO lettvektstittelen fra 2015 til 2017 og ble den første engelskmannen som vant en verdenstittel i vektklassen.

– Jeg var ubeseiret, men la opp for to år siden. Nå nyter jeg tiden med familien og følger min sønns fotballreise.

BOKSER: Terry Flanagan i aksjon mot Regis Prograis tilbake i 2018. Foto: Stephen Lew

For Haaland-øyeblikket betydde ikke bare mye for Flanagan. Hans ti år gamle sønn Frankie er nemlig stor City-fan og har Haaland som idol.

– Det er min sønns favorittspiller og han etterligner ham på banen med samme spillestil og hårfrisyre. Vi liker bare alt med ham. Hans mentalitet er som en bokser, en vinner, sier faren.



IVIRG: Frankie (10) under Manchester Citys feiring av ligagullet tidligere i år. Foto: Tim Goode

– Da vil han bli knust



Det tok ikke mange sekunder før Terry Flanagan ble feid av banen av sikkerhetsvaktene. Etterpå ble han tatt til politistasjonen og løslatt noen timer senere.

– Jeg er glad for at jeg fikk nyte øyeblikket og feiret det med laget, men jeg håper at jeg ikke blir utestengt fra arenaen eller straffet, sier pappaen.

Før sesongen 2022/2023 skjerpet det engelske fotballforbundet reglene for lovbrudd på banen i Premier League.

FA opplyste at alle banestormere automatisk vil få en utestengelse fra klubben, ifølge BBC.

– Frankie vil bli knust, han elsker å gå på City-kamper. Hvis jeg ikke kan ta ham med vil han ikke ha muligheten til å gå, og det vil skuffe ham, sier Flanagan.

«HAALAND JR.»: Ti år gamle Frankie Flanagan prøver å etterligne Erling Braut Haaland på fotballbanen. Foto: Privat

Den tidligere bokse-mesteren trekker også frem Haalands fysikk, som noe som sitter igjen etter møtet i Sheffield.

– Jeg kan huske at jeg kjente at han var solid og et beist. En veldig stor mann. Han er bare en utrolig fotballspiller og har alt man ønsker seg.



– Det jeg elsket var at han feiret med meg. Mange ville ikke brydd seg, men han elsket det. Det kunne jeg se, sier Flanagan.



Jaydon Bogle utlignet for Sheffield United, men Rodri sørget for tre poeng til de lyseblå med en suser like før slutt.