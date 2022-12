– Kom til et punkt der jeg kjente at nok var nok

Hun vinker forsiktig når hun kommer rundt hjørnet til Plaça de Lluís Companys, en liten plass i en forstad utenfor Barcelona.

Det går rolig. Hun må være forsiktig med hvert steg hun tar. Blir hun for ivrig og steget for langt, hogger det til bak i høyre lår.

– Det kom egentlig ganske ut av ingenting. Jeg strakk meg etter en ball og så sa det bare pang, forklarer 27-åringen om det som skjedde for en måned siden.

KNUST: Caroline Graham Hansen forstod raskt alvoret da det smalt bak i låret i slutten av oktober. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Det var i slutten av første omgang i bortekampen mot Rosengård i Champions League.

Graham Hansen sank sammen på kne med hendene i ansiktet mens tårene rant.

– Jeg skjønner jo ganske kjapt at det ikke bare er en liten skade, forteller hun om reaksjonen.

– Det er mest skuffelse. Når jeg har hatt en høst hvor jeg har bygget meg opp, funnet flyt og overskudd og fotball er gøy igjen, så er det kjipt å få et avbrekk som er lenger enn det man vil.

Hamstringskaden var nok et tilbakeslag i et år 27-åringen beskriver som et av de tøffeste i karrieren.

Et år som til slutt endte med at hun selv måtte ta et steg tilbake og tenke på seg selv.

UTSLITT: Allerede før EM i sommer, var Caroline Graham Hansen usikker på om hun burde vært med landslaget. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2.

24. august i år smalt nyheten: Caroline Graham Hansen tar en pause fra spill for det norske landslaget.

– Det kom på en måte til et punkt der jeg kjente at nok var nok, begynner hun.

Det er mye som ligger bak avgjørelsen. Den var både lett og vanskelig å ta. Men til slutt uungåelig.

– Det blir en ond sirkel der du ikke klarer å være god noen steder. Da har du det ikke gøy med det du driver med lenger, forklarer Graham Hansen.

– Jeg trengte å finne litt overskudd og gleden igjen i fotballen.

RO: Hjemme i Sant Joan Despí finner Caroline Graham Hansen roen. Foto: Christina Paulos Syversen / TV 2.

For å forstå påkjenningen 27-åringen har følt på det siste året, må vi spole tilbake til i fjor høst.

Utslitt før EM

Caroline Graham Hansen var sliten. Det hadde hun vært i lang tid. I flere kamper fikk hun så høy puls at hun måtte sette seg ned i knestående.

I begynnelsen av november fikk hun påvist en hjertefeil og gikk få dager senere gjennom vellykket et inngrep i hjertet.

7. desember - under en måned senere - fikk hun grønt lys av legene til å spille fotball igjen.

– Når man får klarsignal på at alt er fint og det ikke er noen risiko, så tenker man på at det blir bra. Men jeg ser i ettertid at jeg trengte mer tid, sier Graham Hansen.

Den norske ballkunstneren var våren 2022 sentral for et imponerende Barcelona-lag.

REKORD: 30. mars 2022 spilte Caroline Graham Hansen og Barcelona foran 91 553 tilskuere på Camp Nou - en ny rekord i antall tilskuere på en klubbkamp i klubbfotballen på kvinnesiden. Foto: Kristin Grønning / TV 2 Les mer HERJET: Graham Hansen lekte seg foran et fullsatt Camp Nou mot erkerivalen Real Madrid. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN Les mer STJERNE: Etter lekestuen mot Wolfsburg i Champions League-semifinalen, var den norske Barcelona-angriperen en populær kvinne blant Barcelona-fansen. Foto: ALBERT GEA Les mer DRØMMEN: For andre år på rad, spilte Caroline Graham Hansen Champions League-finale med Barcelona. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN Les mer KNUST: CL-finalen ble en skuffelse for Graham Hansen og lagvenninnene, som tapte 1-3 mot Lyon. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN Les mer

Hun briljerte med lekre scoringer i rekordkamper på Camp Nou, vant to nasjonale titler og spilte Champions League-finale for andre år på rad.

– Selv om jeg presterte bra hele våren for klubben, så var det det. Jeg hadde ikke noe ekstra å gå på, forklarer hun.

Når kalenderen viste juni 2022, var hun utslitt. Men sesongen var langt fra over. Nå skulle Norge og visekaptein Graham Hansen ut i fotball-EM.

27-åringen fikk noen uker fri før oppkjøringen til mesterskapet startet. Men følelsen av å være fysisk og psykisk utladet hadde ikke sluppet taket.

Det var jeg ærlig på med trenerne og det medisinske apparatet: Jeg vet ikke om jeg har noe godt av å være i EM. Jeg trenger en pause og jeg ser ikke når den skal komme. Caroline Graham Hansen

– Burde du tatt denne pausen før EM?

– Nei... Jeg ville ikke vært foruten EM, svarer 27-åringen.

Mesterskapet ble på ingen måte det hverken Graham Hansen, lagvenninnene eller Norge hadde ønsket.

Exit i gruppespillet for andre mesterskap på rad etter blant annet å ha tapt 0-8 mot England.

TRØST: Caroline Graham Hansen får en god klem av tidligere lagvenninnen og nåværende fotballpresident Lise Klaveness etter EM-exiten. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN Les mer NEDBRUTT: Skuffelsen var stor for 27-åringen og de norske landslagsspillerne etter 0-1-tapet mot Østerrike. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN Les mer SISTE SJANSE: Graham Hansen og flere lagvenninner samlet seg før 2. omgang mot Østerrike i den siste gruppespillskampen i EM. Her måtte Norge score to mål for å gå videre. Det klarte de ikke. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN Les mer

– Vi som lag var ikke gode nok. Det kunne kanskje sett annerledes ut hvis jeg var «freshere», men jeg tror ikke det hadde så mye å si, sier hun.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg gjorde mitt beste og det beste var ikke godt nok – det var det ikke fra noen av oss.

Når sesongen til slutt var over, så var det så vidt tid til å trekke pusten før en ny begynte.

Avgjørelsen: – Følte ikke jeg skylte dem noe

Med skuffelsen etter EM og mange inntrykk fra forrige sesong fremdeles ikke fordøyd, møtte Graham Hansen opp til ny sesongoppkjøring med Barcelona.

Fremdeles veldig sliten.

PRIORITETEN: Caroline Graham Hansen under en treningsøkt med Barcelona. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Jeg sa det til de i klubben: Enten må jeg ha mer fri eller så må man ta hensyn, forteller hun.

– Jeg synes jo de tok hensyn, men så kommer man inn i rytmen igjen, det er sesongoppkjøring og det er jo tøft uansett.

Mens 27-åringen og Barcelona i midten av august var i Toulouse for å spille en oppkjøringsturnering, fikk hun besøk.

Siden EM-fiaskoen, har Martin Sjögren forlatt jobben som norsk landslagssjef og er blitt erstattet av Hege Riise.

Nå kommer den nye treneren med assistentene Ingvild Stensland og Monica Knudsen på besøk.

– Hvordan opplevde du møtet med det nye teamet?

– Det var en fin gjeng. De presenterte sitt prosjekt og planer for laget, men så har jeg ikke satt meg så mye mer inn i det, forteller hun.

DEN NYE SJEFEN: Hege Riise (t.v) ved siden av assistentene Monica Knudsen og Ingvild Stensland før privatlandskampen mot Frankrike i november. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

27-åringen ga i møtet uttrykk for at hun var ganske sliten, men ikke om tankene rundt å ta en pause. Men de var der.

– Det var bare litt for mye litt for mange steder. Og du kan jo ikke ta en pause fra klubblaget, sier 27-åringen.

Graham Hansen står på listen over spillerne Hege Riise tar ut i sin første landslagstropp den 23. august.

Under et døgn senere får først landslagsledelsen, og kort tid senere offentligheten vite at Barcelona-spilleren tar en «time out».

– Nå var det et tidspunkt med nye trenere. Jeg følte ikke at jeg skylte dem noe å fortsette å kjempe på, forklarer hun.

I TYKT OG TYNT: Caroline Graham Hansen og daværende landslagssjef Martin Sjögren etter en VM-oppkjøringskamp i franske Amiens i juni 2019. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

– Med de forrige trenerne, så følte jeg at vi hadde vært gjennom veldig mye. Jeg tror nok at det hadde vært vanskeligere for meg å ta den pausen hvis de fortsatt hadde vært der. Da tror jeg at jeg hadde kjent på at jeg må være der for dem og kjempe for dem, fortsetter 27-åringen.

Og mens Norge startet høsten med blanke ark, skulle Graham Hansen tenke på seg selv.

Vil spille VM: – Det er en sjanse jeg tar

Det mener hun har gjort godt for henne.

Mens landslaget har vært samlet omtrent én gang i måneden denne høsten, har 27-åringen slappet av.

SMILER IGJEN: 27-åringen har funnet tilbake til fotballgleden. Nå må bare lårskaden leges før hun kan gjøre comeback på banen igjen. Foto: Christina Paulos Syversen / TV 2.

– Jeg fikk mindre reising og da kom mulighetene til noen ekstra fridager her og der. Det ble et mentalt avbrekk hvor det ikke var kamper hver helg, sier hun.

– Det har hjulpet veldig på, frem til jeg ble skadet nå.

Det var kanskje derfor frustrasjonen ble ekstra stor og tårene kom da det smalt bak i låret nylig, at det kom nå som fotballgleden virkelig hadde begynt å komme til overflaten igjen for henne.

Men hun prøver å se positivt på det.

Skaden var ikke så alvorlig at hun måtte operere. Nå må hun ta tiden til hjelp.

– Hvis alt går etter planen, så er jeg tilbake i godt spill når de kule og mest betydningsfulle kampene skal spilles denne sesongen. Så det blir bra til slutt, sier hun.

– Har du fått noe tidsperspektiv på når du kan være tilbake igjen da?

– Ja, det har jeg. Men jeg er veldig forsiktig med å si det, svarer hun.

– Med en gang man forteller, så blir det et visst press fra omgivelsene. Jeg tenker at jeg lever fint uten det presset akkurat nå.

Denne uken kunne begynne å jogge rolig, nøye overvåket av en av Barcelonas fysioterapeuter.

Hansen ya pisa césped. Trabajo individual todavía sin balón @sport pic.twitter.com/wSHiMzc96c — Maria Tikas (@MariaTikas) November 23, 2022

Fra avstand følger hun med på «nye Norge». Da landslaget sikret en billett til neste års fotball-VM med 1-0-seier over Belgia i september, kom det hjertelige gratulasjoner fra Barcelona.

20. juli 2023 VM-åpner Norge mot vertsnasjon New Zealand i Auckland.

Er det noe Graham Hansen ser for seg å være med på?

Ja, jeg ønsker å spille fotball-VM for Norge. Og så får tiden vise om jeg føler meg klar og at de vil ha meg med. Caroline Graham Hansen

– Det er jo to spørsmål. Ett kan jeg svare på, det andre må de svare på, sier hun.

– Hva legger du i det?

– De er trenerne og tar ut laget. Jeg kan ikke stå her, melde meg til tjeneste og forvente at jeg blir tatt ut. Når man ikke er med, så er det andre som spiller bra, griper muligheten og tar plassen, sier hun.

– Det er jo et valg og en sjanse jeg tar, spesielt når det er nye trenere. At man ikke er en el av det, gjør at det er andre som får sjansen.