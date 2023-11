Kokte over for stjernespiller: – Dette er krise for Riise og Avaldsnes

Det kokte over for Avaldsnes stjernespiller Evelyn Badu i Toppseriens siste runde. Det kan få konsekvenser for kvalikkampene.

Stabæk - Avaldsnes 5-0 (2-0)

Det var i det 23. minutt at det ble drama på Nadderud.

Etter en duell med Stabæks Iris Omarsdottir kokte det over for Evelyn Badu.

Først rev Badu Omarsdottir over ende og Stabæk-spissen hisset seg opp. Badu svarte med to strake armer rett i ansiktet til Omarsdottir og ble tildelt direkte rødt kort.

Se situasjonen her:

– Når hun gjør det der, er det ingen tvil om at det er den røde fargen som skal komme opp. Dette er krise for John Arne Riise og Avaldsnes som mister en meget, meget godt spiller. Badu er en viktig brikke i dette laget og så mister hun hodet sånn som dette, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i Målfest.



Dermed er sesongen over for den ghanesiske landslagsspilleren. Det betyr at John Arne Riise må klare seg uten Badu i de to kommende kvalikkampene for å unngå nedrykk.

– Dette er ikke hverdagskost i Toppserien, heldigvis. Så sånn sett får vi se hvilken straff det blir, sier Ingrid Ryland hvilken lengde på utestengelsen Badu kan ende opp med.

– Det er veldig lite av dette i Toppserien, og det sjeldent du ser at de mister det på den måten. Jeg er tilhenger av temperament og følelser, men akkurat i denne situasjonen må du klare å holde hodet kaldt med tanke på det som kommer nå, følger Thorstvedt opp.

– Det er jo ikke noe hun ofrer heller. Det er ikke en takling innenfor 16-meteren, en kontring, det er ren hodemist, sier ekspertkollega Marit Clausen.

Etter utvisningen av Badu raknet det fullstendig for Avaldsnes som til slutt tapte 5-0.

De kommende kvalikkampene mot TIL 2020 fra Tromsø spilles onsdag og søndag kommende uke.

Saken oppdateres!