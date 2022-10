Knutsen svarer på Arteta-ros etter Arsenal-juling

Premier League-giganten ble noen nummer for store. Kjetil Knutsen mener at Bodø/Glimt var litt preget.

Arsenal-Bodø/Glimt 3-0

– Ja. Jeg føler det. Vi vet at vi møter et topp, europeisk lag. Skal man matche den type lag, må man være på sitt aller beste og gå inn med selvtillit, sier Kjetil Knutsen etter kampen.

– Det er individuelt og som lag. Jeg synes ikke at vi er gode nok i første omgang. I andre omgang slipper vi oss mer løs, fortsetter Glimt-treneren.

TØFF KAMP: Kjetil Knutsen er klar på at Arsenal er det beste laget Bodø/Glimt har møtt. Foto: Beate Oma Dahle

Nordlendingene fikk det tøft mot et b-preget Arsenal. Eddie Nketiah og Rob Holding sørget for 2-0 til pause.

Fabio Vieira sørget for 3-0 like før slutt etter et magisk forarbeid av innbytter Gabriel Jesus. Selv om de vant komfortabelt, lot Mikel Arteta seg imponere av Glimt-laget.

Arteta-ros

Nordlendingene hadde faktisk knepent mest ball på Emirates med 51 prosent.

– Måten de spiller på, og hvor modige de var her i dag: De prøvde å spille slik de vil. Det er et vanskelig lag å møte, og de er veldig godt organisert. Jeg liker dem, sier spanjolen på pressekonferansen.

FAN: Mikel Arteta uttrykte seg positivt om Kjetil Knutsen både før og etter kampen på Emirates. Foto: DAVID KLEIN

Kjetil Knutsen fikk høre om Artetas rosende ord på pressekonferansen.

– Det er hyggelig å høre, men det er for meg en selvfølge at vi skal være Bodø/Glimt og tørre å spille. Hvis du ikke tør å spille på dette nivået, trenger du ikke å møte opp engang, svarer Glimt-treneren.

– Feige og preget

Brice Wembangomo klør seg i hodet over hvorfor førsteomgangen ikke var bedre. Til TV 2 forteller backen om en ganske laber stemning i garderoben.

– Vi sitter med en følelse av at vi ... når man hever seg i andreomgang, så lurer man på hvorfor man ikke gjorde det før, forklarer han.

Glimt-profil Patrick Berg erkjenner at motstanden var hard.

– Det er tøff læring. Ikke tvil om det. Vi møter et ekstremt godt fotballag. Det visste vi på forhånd, og det ser vi gjennom førsteomgangen. Men jeg synes at vi blir litt feige og passive, sa Patrick Berg til Viaplay i pausen.

Løftet seg i andre omgang

De gulkledde fra Bodø kom til et par gode muligheter tidlig i andre omgang. Hugo Vetlesen forsøkte seg fra 16 meter, før Runar Espejord var nær å skli inn et innlegg.

BYTTET INN: Her sørger Martin Ødegaard for at Hugo Vetlesen ikke får tid med ballen. Foto: Beate Oma Dahle

Like før timen spilt forsterket Mikel Arteta elleveren med et trippelbytte: Han satte inn Jesus, Ødegaard og Bukayo Saka.

Fem minutter før full tid lekte Jesus seg med Glimt-forsvaret. Brasilianeren danset seg forbi med herlige dragninger, før han serverte Fabio Vieira foran mål.

LEKENT: Her har Gabriel Jesus akkurat sendt Alfons Sampsted ned i en slags spagat. Se video i Sportsnyhetene i vinduet øverst i saken. Foto: DANIEL LEAL

Helt på tampen hadde Ulrik Saltnes en kjempemulighet til å pynte på resultatet, men ble stanset av en god Matt Turner i Arsenal-buret.

– Det var klasseforskjell på Emirates i kveld, og dette ble rett og slett altfor tøft for Bodø/Glimt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Selv om det var ventet at Bodø/Glimt skulle få det tøft, er nok Kjetil Knutsen skuffet over at de ikke fikk vist seg mer frem. De henger fortsatt fint med i gruppen, og jeg tror vi får en helt annen kamp i Bodø 13. oktober. Da er det kunstgress, og så vil vi nok få se at også i den kampen velger Arteta å spare flere av sine beste, fortsetter han.

PSV utklasset Zürich med 5-1 i det andre oppgjøret i gruppen. Dermed leder Arsenal med seks poeng. PSV og Glimt følger med fire poeng hver, mens Zürich er sist med null poeng.

Arsenal og PSV har en kamp til gode. Kampen måtte utsettes på grunn av dronning Elizabeths bortgang.