Knutsen om Premier League-rykter: – Vet ikke hva man får

De engelske avisene The Athletic og The Guardian har koblet bergenseren til managerjobben i Brighton og Bournemouth de siste dagene.

Det overrasker ikke Glimt-profil Patrick Berg.

– Selvfølgelig vet både spillerne og Kjetil at når man gjør det bra blir man attraktiv for andre klubber. Jeg blir ikke overrasket når Kjetil sitt navn blir dratt opp i slike sammenhenger, sier midtbanespilleren.

– Så vet jeg at Kjetil har det veldig bra i Bodø og trives her. Jeg skal ikke legge noen føringer på hans karrierevalg. Det er et godt tegn at jobben Kjetil har gjort blir lagt merke til.

Hovedpersonen selv nikker anerkjennende over Bergs ord.

– Man skal alltid lytte til spillerne. Du vet hva du har men ikke hva du får. Hvis du er fornøyd med det du har, skal man av og til reflektere over det.

– Du er fornøyd med tingenes tilstand?

– Ja, veldig fornøyd. Jeg er laget på en måte som gjør at jeg vet hvor mye dårligere jeg blir av å flytte fokus. Det kan jeg ikke gjøre mot meg selv eller de andre som er rundt meg. Når man skal omgås alle disse menneskene hver dag, må man være hundre prosent. Den gang du ikke er det må man gjøre noe annet.

Graham Potter tok over Chelsea nylig, som gjør stillingen i Brighton ledig. Scott Parker fikk sparken i Bournemouth for to uker siden.

Knutsen er bookmakernes favoritt til å bli Potters arvtager. Til Avisa Nordland har han uttalt at han ikke vil svare på henvendelser rundt det.

– For det første har jeg Morten Wivestad som agent. Jeg har vært tydelig på at nå står jeg med hodet oppe i en trykkoker, og ting som er utenfor Bodø/Glimt er jeg helt totalt uinteressert i, sier han til avisen.