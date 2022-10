Knutsen om cup-drama: – Skadelig for produktet norsk fotball

Kjetil Knutsen ville gjerne fortsette med cupen over to sesonger.

Saken oppdateres!

Cupen i år og i 2021 har blitt spilt over to kalenderår, som en konsekvens av pandemien og tidlig serieslutt grunnet VM i Qatar.

Det var derfor stor spenning knyttet til hva som ville bli cupens skjebne på onsdagens pressetreff med fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken.

NFF gjennomfører cupen som normalt. Det forteller Lise Klaveness på pressemøtet.

Det overrasker Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen. Han ville helst at cupen skulle fortsette over to sesonger.

– Vi kommer til å satse på cupen og gjøre det godt. Men da håper jeg at jeg slipper å høre om den berømte fjerde runden.

Knutsen sikter til oppgjøret mot Aalesund, som først ble berammet grunnet tilrettelegging for Glimts Europa-kamper.

Den nye datoen ga Aalesund beskjed om at de ikke kunne stille. Da ble konsekvensen at Bodø/Glimt i etterkant ble tilkjent seieren på walkover.

– Jeg håper aldri noen lag opplever tilsvarende situasjon. Det er skadelig for produktet norsk fotball. Sånn er det blitt. Det er litt overraskende for meg, men det var nok det de fleste klubbene ønsket.

– Vi har fått en ganske unison tilbakemelding. Noen var for å kutte NM i 2023 og starte på ny frisk neste år, men det var noen få stemmer. Men ellers var det en ganske unison tilbakemelding om at vi skal beholde NM i 2023, sa Klaveness.

Løsningen blir dermed å starte 2023-cupen etter finalen i mai, som blir noe senere enn i et «normalår», og fullføre med finale i løpet av året.

Spørsmålet var om det ville bli over ett år, to, eller at cupen skulle skrotes, som har vært et alternativ.

Fotballstyret legger vekt på at fotball-NM må revitaliseres. Grunnen er at interessen har vært dalende.

– Det er et stort engasjement rundt NM. Vi har likevel merket at trendpilene har gått nedover. Selv om interessen fortsatt er stor, så er utviklingen negativ, særlig for kampene mellom 1. og 2. runde og finalen. Vi må snu den pilen.

Finalen for cupen 2022/23-spilles til våren. Molde vant cupfinalen for 2021/22 mot Bodø/Glimt 4. mai i år.