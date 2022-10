Knutsen før storkampen: – Jeg driter i statistikken

Torsdag tar Bodø/Glimt i mot Arsenal og Martin Ødegaard på Aspmyra. I det første oppgjøret på Emirates Stadium banket Arsenal de gulkledde 3-0.

Nå er Kjetil Knutsen og co klare til å revansjere seg.

– Vi møter ett av de beste lagene i Europa for øyeblikket. De slo Liverpool hjemme etter de slo oss. Ja, vi har mer å gå på, men man må ha forståelse for at vi bruker litt tid på å komme oss til et høyere nivå.

– Så får vi se hvor mye man kan lære på en uke og får svar på det i morgen, utdyper Knutsen.

På de ti siste kampene har Glimt en målforskjell på minus seks i første omgang og pluss sju i andre omgang. Det vil ikke Knutsen fokusere for mye på.

– Prater man mye om det kan det bli en forsterkende faktor. Jeg tror vi skal være mer konkret på hvordan bli klar og ha riktig energi.

– Jeg dritet egentlig i statistikk i morgen. Vi har alt å vinne. Det som betyr noe er at vi tørr å være den beste utgaven av oss selv. Så får vi se om vi lærer underveis, og da er jeg hvert fall fornøyd. Da tror jeg vi også snakker på vegne av spillerne, sier treneren.

Han mener torsdagens kamp trolig er den største i klubbhistorien.

– Det er kanskje den største kampen vi spiller. Det er i hvert fall mot den beste motstanderen. Ikke nødvendigvis fordi de har bedre enkeltspillere enn Roma, men det er noe med profesjonaliteten og historien til klubben. Alle kampene i Europa er for meg fantastiske.

Usikker til storkampen

Men Knutsen må trolig klare seg uten en av sine beste menn mot «Gunners».

VENTER PÅ SVAR: Ulrik Saltnes trente ikke med resten av laget siste treningsøkt før Arsenal. Foto: Beate Oma Dahle

Amahl Pellegrino og Ulrik Saltnes trente ikke med resten av laget på den siste økten før Europa League-kampen.

Saltnes meldte seg selv tvilsom tirsdag.

– Han blir testet i morgen og da får vi svar. Han er uavklart. Det er ikke en skade, men en kjenning bak låret, sier Knutsen.

– Pellegrino er klar til i morgen, understreker han.