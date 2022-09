Knuste norske spillere: – Bare å beklage

Flere av de norske landslagsspillerne var preget etter et nytt nederlag mot Serbia.

Se hvor preget Leo Skiri Østigård var etter tapet i videovinduet øverst!

Etter forrige Nations League-samling stod Norge med ti poeng og optimismen var stor både på landslaget og blant det norske folk.

Norge var på vei mot stornasjonene i pulje A og andre seedingsgruppe til EM i Tyskland.

Nå er faktum at Norge blir værende i pulje B og blir trukket i seedingsgruppe tre når EM-kvaliken skal trekkes.

– Nei … Jeg er litt tom for ord nå. Serbia er bedre enn oss i dag. De har et voldsomt bra lag og vi må spille nært perfekt for å slå dem, sier Alexander Sørloth til TV 2.



– Vi må ta lærdom av dette, vi har mye å gå på og er fortsatt et ungt lag. Det er selvfølgelig jævlig tungt nå.

BRUTALT: Martin Ødegaard og Norges landslag måtte igjen gi tapt for Serbia i en viktig kamp. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

En tydelig preget Leo Skiri Østigård beklager til det norske folk. Og kommer samtidig med selvkritikk etter det første målet.

– Vi er ikke klar nok når scoringen kommer. Det går fort og vi henger ikke med. Det er tungt å få rett før pause.

– Det er først bare å beklage. Det er ekstremt tungt for hele laget. Vi må bare komme sterkere tilbake, men det er noe vi har jobbet hardt for, sier Østigård tydelig preget.

PREGET: Leo Skiri Østigård var svært skuffet etter tapet. Foto: TV 2

– Vi skal selvfølgelig klare å komme oss til EM

Sander Berge hadde et stygt balltap som ble foranledningen til Serbias andre mål.

– Det er selvfølgelig dødskjipt når det skjer der og da, men fotballspillere gjør feil. Jeg var kanskje litt offensiv i hodet der og ville fram for å få 1-1, sier Berge etter kampen.

Ødegaard: – Frustrerende

Ullevaal var utsolgt og mye stod på spill for de norske spillerne.

Alexander Sørloth har forståelse for at det kan ha preget enkelte av spillerne.

– Det kan være. Men det kommer med erfaringen. Dette er et fryktelig ungt lag. Jeg kan skjønne at man kan få litt høye skuldre av disse rammene, sier trønderen.

Sørloth klarer likevel å se lys i tunnellen. Selv om veien til Tyskland blir betraktelig tøffere nå, enn den hadde blitt om alt klaffet tirsdag.

– Det var det som var målet vårt med hele greien. Selvfølgelig å vinne gruppen, men å bli andreseedet. Det er tungt, men vi skal selvfølgelig klare å komme oss til EM, sier Real Sociedad-profilen.