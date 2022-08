Knuste Glimt-spillere: – Vi møter opp som smågutter

Selv om tap sendte Glimt til Europa League, var det skuffelsen over at Champions League-drømmen braste som preget spillerne.

– Vi møter opp som smågutter. Da må vi bare ta konsekvensene.

Slik oppsummerer Runar Espejord kampen som endte med knust Champions League-drøm.

– Vi visste hva som kom og hva som møtte oss her. Det virket ikke som vi var forberedt. I førsteomgangen, da er vi ikke på stasjon, sier Espejord.

Amahl Pellegrino skapte flere sjanser i Zagreb, men det ville seg ikke for matchvinneren fra den første kampen.

Etter kampen slet drammenseren med å få fram ordene.

– Jeg føler at vi har tidenes sjanse. At det er en god mulighet. Så føler jeg at vi blir knallhardt straffet i dag, sier en tydelig preget Pellegrino.

Selv om tapet ikke betyr Europa-exit, var det vanskelig å glede seg over Europa League-plass, når Champions League var så nære.

– Akkurat nå er det vanskelig å tenke positivt. Man klarer egentlig ikke å tenke på det nå. Selvfølgelig er det vanvittig stort det òg, men denne muligheten var stor, fortviler han.

– Dette var et hardt slag i trynet, sier Amahl Pellegrino.

I likhet med spillerne var Kjetil Knutsen nådeløs etter prestasjonen i førsteomgang, som endte med to mål til kroatene.

Selv om det ikke blir Champions League, kan Glimt se fram til en spennende høst. De kan nemlig trøste seg med at playoff-tapet gir dem inngang til Europa League og over 100 millioner kroner.

I Europa League kan lag som Arsenal og Manchester United vente.