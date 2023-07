Knust etter 0-6-tap: – Vi er ikke et lag

Etter 14 minutter sto det 3–0 til Lyn, da de tok imot Avaldsnes lørdag. Kampen endte 6-0 til Oslo-klubben.

Avaldsnes går inn i sommerferien på siste plass på tabellen.

Forsvarsspiller Trine Øritzland var tydelig preget av resultatet etter kampen.

– Nei, det er ekstremt skuffende. Vi går utpå her og gjør ingenting av kampplanen og ingenting av det vi har gjennomført på trening. Det er utrolig skuffende å se at vi klarer å presterer slik, sier Øritzland til TV 2 etter kampen.

– Hva er det som ikke sitter?

– Vi gjør vanskelige valg. Slår langt når spissene møtes og motsatt. Feilpasninger som er ganske enkle pasninger som vi slår feil. Vi er ikke et lag i dag, sier hun.

Målvakt Siri Erevik synes også kampen var tung.

– Det er noe av det tyngre jeg har vært med på, sier hun til TV 2 etter kampen.

Hun er enig i Øritzland sine skildringer om hva som går galt mot Lyn.

– Vi vet hva de kommer med og vi har trent på det hele uken. Vi må finne ut hva som skjer for det har vært mye mål imot de siste kampene, sier hun.

Selv om de er på bunnen av tabellen er hun optimistisk til at de klarer å beholde plassen i Toppserien.

– Det må jeg har troen på, om ikke så er det ikke vits i å være her. Vi har vist at vi kan når det gjelder tidligere, sier hun.

Får ikke til noe

Avaldsnes-trener John Arne Riise er heller ikke fornøyd med dagens prestasjon og resultat.

– Jeg er ekstremt skuffet og overrasket. Det er en fryktelig dag på jobben for spillere og trenere, sier han til TV 2 etter kampen.

– Hva er det dere ikke får til?

– Ingenting, enkelt og greit. Det var derfor jeg måtte ha en lag prat i garderoben, jeg måtte høre hva de tenkte, sier Riise.

John Arne Riise var på Brann Stadion søndag 18. juni da laget hans, Avaldsnes, spilte mot Brann. Brann vant 3-0. Foto: Ingrid Wollberg

Riise har samme oppfatning som Øritzland og Erevik om hva som gikk galt.

– Vi er ikke et lag. Det er mye individuelle prestasjoner og når vi ikke gjør det vi har planlagt og trent på som et lag, blir det vanskelig. Jeg skjønner ikke hvorfor det skjer i dag. Det må jobbes i sommer, sier han.

Avaldsnes lå under 4–0 til pause, men klarte ikke å holde nullen i andre omgang. Kampen endte 6–0.

– Det er klart å få tre mål imot deg etter 14 minutter ikke er den letteste starten. Det gjør noe med tankegangen og selvtilliten. Vi har nok av tid til å ta det igjen, men vi roter forferdelig mye. Som jeg sa til jentene vi må være til stede når kampen begynner, i dag var vi langt unna, sier Riise.

Treneren er likevel motivert til høstsesongen.

– Det er utrolig skuffende å ende siste kamp før ferien slik som dette. Til syvende og sist er dette mitt ansvar, men jeg er ekstremt motivert til å snu det og det tror jeg kommer til å skje også.

– Du sa sesong verste ved forrige kamp, og nå 6–0 her i dag. Hva er det som gjør at det går i den retningen?

– Jeg håper vi kan spille mot topplagene hver uke, slik at vi kan prestere, svare Riise med et smil og fortsetter:

– Nei, det er det vi prøver å finne ut av. Vi har prøvd mange forskjellige innganger til treningsukene og til kamp og føler vi treffer. Det er ingenting som overrasker oss mot Lyn. Vi vet hva som kommer og hvordan vi skal stoppe dem.

– En tøff situasjon for alle

Det er ikke bare på banen klubben sliter. Avaldsnes har også økonomiske problemer, noe som Riise skildrer som «tøft».

– Det er ikke en enkel situasjon. Det er en tøff situasjon for alle involverte i klubben, både spillere, trenere, styret og vaktavdelingen. Da er det viktig at vi står sammen og ikke går ulike retninger, det er veldig viktig. Og så er jeg supermotivert til å hjelpe til at vi skal klare det og det vil bli enda stor bonus når vi klarer det ved slutten av sesongen.

Han fortsetter:

– Det er klart at det ikke er en ønskesituasjon for en klubb å være der vi er nå. Vi ligger der vi ligger fordi ting er slik de er, ikke sant. Det er veldig sjeldent at vi kan gå gjennom tunge perioder og flyte på en sky. Da får vi det imot oss, også på banen. Vi må bare legge det bak og prestere bedre. En dag som det her er hvorfor jeg elsker og hater fotball.

– Er du bekymret for nedrykk?

– Ikke bekymret for jeg vet at på vårt beste er vi mye bedre enn det vi har vist i mange kamper. Men vi er der vi er for en grunn, svarer han.