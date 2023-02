Klubbpresidenten overtar som trener

Klubbledelsen i sveitsiske FC Sion gjør et utradisjonelt grep etter svake resultater og suspenderer hovedtreneren sin i en uke.

INN SOM TRENER: Klubbpresident Christian Constantin skal lede klubben sin fra sidelinjen i de to neste kampene. Foto: FABRICE COFFRINI

I stedet skal klubbens president, Christian Constantin, lede laget i de kommende kampene mot Lugano i cup og serie.

– Klubben bekrefter at Fabio Celestini er satt på sidelinjen i en uke. I mellomtiden tar Christian Constantin over laget, og han vil sitte på FC Sion-benken i de to kommende kampene mot FC Lugano, heter det i en uttalelse.

Constantin kjøpte den da konkurstruede klubben i 2003 og har siden markert seg med en rekke kontroversielle grep som eier og klubbpresident.

Klubbpresident (og nå trener) Christian Constantin. Foto: Olivier Maire

På de 20 årene har han blant annet byttet ut over 40 trenere. I 2017 ble han suspendert i 14 måneder for å ha slått til TV-ekspert og tidligere sveitsisk landslagssjef Rolf Fringer.

Constantin skapte også overskrifter i mars 2020, da han sparket ni spillere som nektet å gå med på lønnskutt som følge av koronautbruddet og spillestansen i den sveitsiske superligaen.

Nå kjemper Sion, som har blant andre den italienske spissrebellen Mario Balotelli i stallen, i bunnen av superligaen. Laget har spilt elleve strake seriekamper uten å vinne, og etter søndagens 0-4-tap hjemme mot St. Gallen fikk klubbtopp Constantin nok.

SION-STJERNE: Mario Balotelli spiller i FC Sion. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Han skal lede laget i cupkvartfinalen mot Lugano onsdag og i serien mot samme lag søndag. Begge kampene spilles på hjemmebane.

