Tidligere Bodø/Glimt-spilleren Runar Berg i fyr og flamme under en kamp i 2009. Klubblegenden er stolt over hva dagens Glimt-lag presterer i Europa. Foto: Kyrre Lien / NTB

Klubblegenden om Europa League-spill: – Å se Glimt knuse United hadde vært en drøm

Bodø/Glimts-klubblegende Runar Berg er overbevist over at gultrøyene slår tilbake etter at drømmen om Champions League-spill ble knust.