Klubben har bekreftet: Andrine Hegerberg er klar for Brann

Andrine Hegerberg ankom Bergen mandag morgen. Nå har hun signert for fjorårets beste lag.

NY I BERGEN: Andrine Hegerberg har signert for Brann. Her blir hun plukket opp på Flesland tidligere mandag. Foto: TV 2

Andrine Hegerberg er klar for den regjerende seriemesteren Brann. Det bekrefter klubben i en pressemelding.

29-åringen ankom Bergen mandag formiddag, og gjennomgikk den medisinske sjekken senere på Brann Stadion. Så signerte hun på en toårskontrakt.

Mandag ettermiddag landet Hegerberg på Flesland, og ble møtt av et stort presseoppbud.

– Ypperlig mulighet akkurat nå. Jeg skal gå gjennom en medisinsk test, men jeg tror det skal gå fint. Timingen er god, sa Hegerberg til TV 2 om overgangen til Brann.

– En stor klubb med ambisjoner. Det er noe jeg trigges av. Det er veldig mye positivt med denne overgangen her. Og ikke minst supporterne.

Andrine Hegerberg, som er søster til Lyon-stjernen Ada Hegerberg, har spilt for en rekke klubber i utlandet den siste tiden.

29-åringen har spilt for blant annet Kolbotn og Stabæk i Norge, før ferden gikk videre til klubber som Turbine Potsdam, Kopparbergs/Göteborg, Birmingham City, Roma og nå sist svenske Häcken.

– Spennende for Toppserien

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen tror Andrine Hegerberg blir en god signering for Brann.

– Først og fremst er det spennende for Toppserien at klubber henter profiler. Det er kanskje det jeg liker best med denne overgangen, sier Gulbrandsen til TV 2.

Hun tror også det er et veldig bra valg for Hegerbergs karriere å vende tilbake til norsk fotball.

FLESLAND: Andrine Hegerberg. Foto: Tore Gloppen / TV 2.

– Andrine har opplevd litt turbulens i karrieren de siste årene, med bytting av klubber og en del skadeproblemer. Så sånn sett kan hun nå få litt mer ro over tid, sier Gulbrandsen.

– Hvilke kvaliterer får Brann med Hegerberg på laget?

– Hun er jo midtbanespiller, og som også er en offensiv midtbanespiller. Andrine forstår og leser spillet godt, har en god venstrefot og kan bidra på dødballer. Det er et veldig godt pluss å ha for Brann, svarer eksperten.

TV 2-EKSPERT: Solveig Gulbrandsen. Foto: Julia Marie Naglestad

– Et lurt valg

Etter nesten ti år i utenlandske klubber mener Gulbrandsen det var et klokt valg av Hegerberg å vende tilbake til hjemlandet.

– Jeg tenker at hun ved å komme hjem også kan bygge videre på det hun tenker å gjøre etter karrieren. Så jeg tenker det er et lurt valg, sier hun.

Brann har mistet flere viktige profiler så langt i vinter, deriblant Tuva Hansen og Guro Bergsvand. Forrige sesong vant Brann både Toppserien og Cupen.