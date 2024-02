Klubben bekrefter: Rekdal ferdig som trener i Omonia

Det bekrefter klubben. Dermed varte Rekdals kypriotiske trenereventyr kun i 42 dager.

Rekdal skrev under på en 1,5-årskontrakt 10. januar. I avtalen lå det også en opsjon på ytterligere ett år. Etter bare litt over en måned er han ferdig.

Store omveltninger

Det har vært store omveltninger i klubben den siste tiden. Rekdal og assistent Geir Frigaard ble ansatt av sportsdirektør Jesper Jansson, som like etterpå fikk sparken hos kypriotene.

– Jeg synes egentlig det er kjempesynd for Kjetil og Geir. Dette begynte å skje akkurat da de kom inn. Det var egentlig da jeg følte at vi kunne gjøre noe bra, men så begynte det å skje ting i kulissene med en gang og nå har jeg blitt totalt slaktet, sa blant annet svensken til Fotbollskanalen.

Overfor VG onsdag kaller Jansson Rekdal-sparkingen for «latterlig».

– Det er latterlig. Helt utrolig. Da jeg fikk sparken visste Geir og Kjetil at de levde på lånt tid.

– Klubbpresidenten har sine rådgivere. Jeg kunne sagt mye om dette. De har hatt seks trenere på to år. Helt utrolig, sier Jansson til avisen.

Under Rekdal har Omonia spilt ni kamper i alle turneringer og vunnet fem av dem, og er en av seks klubber som skal spille sluttspillserie i ligaen.

Får Knutsen-støtte

Kjetil Knutsen fikk spørsmål om Rekdal-sparkingen under en pressekonferanse onsdag. Bodø/Glimt-treneren føler med kollegaen.



– Når du er ansatt i 42 dager ... det forteller at det finnes ingen plan. Jeg tenkte allerede tanken da de hadde blitt ansatt og sportssjefen fikk sparken etter et par uker. Da begynner du å tenke at «oi, nå brenner det kanskje litt under beina», sier Knutsen.

– Det er egentlig bare trist, både for det å kunne utvikle klubb og ikke minst med tanke på hvordan du behandler mennesker. Det er ingen som kan gjøre en veldig god jobb i 42 dager. Når du i tillegg leverer resultater, er det bare trist, fortsetter Glimt-sjefen.



Omonia var Rekdals første trenerjobb etter at han fikk sparken i Rosenborg i fjor sommer.