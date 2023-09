Klør seg i hodet: – Har sett reprisene ti ganger

Aalesund-spillerne protesterte stort på dommeravgjørelse. TV 2s ekspert er ikke imponert over forklaringen.

Aalesund-Stabæk 1-1

Det var seks minutter ut i andre omgang da en Aalesund-corner gikk via en Stabæk-spiller og i mål etter noen tette dueller i feltet.

Aalesund-spillerne var forbauset da dommer Mohammad Usman Aslam blåste av for frispark til Stabæk.

Protestene var til ingen nytte, og spillet kom raskt i gang igjen på stillingen 1-1.

– Det er vanskelig å se hva dommeren blåser for, men det skjer jo så mye der inne, at et eller annet er det sikkert mulig å finne slik det er på ganske mange andre dødballer, kommenterer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Jeg tror også han bestemmer seg i god tid før ballen faktisk ender i mål, og det er vel grunnen til at ikke det er noe VAR skal inn for å se på, fortsetter han.

Aalesund-spiller Erlend Segberg skjønner heller ikke hva dommeren blåser for etter å ha sett bildene i reprise.

– Det er fryktelig vanskelig å si, altså. Men han blåser jo før dommeren går i mål, så han kan ikke ta det på VAR heller, mener Segberg.

– Det er synd. Da er poenget borte med VAR. Det er mye meninger om det, men når man først har det, så gidder man ikke å bruke det, fortsetter Aalesund-spilleren.

IRRITERT: Erlend Segberg mener at dommeren blåste for tidlig til at den kunne bli tatt på VAR i etterkant. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Mathisen klør seg i hodet.

– Jeg er veldig spent på om dommeren kommer med en forklaring på hva han blåser for etter 52 minutter, for nå har jeg sett reprisene ti ganger uten at jeg blir helt klok på hvorfor det skal dømmes frispark der, sier han.



Se situasjonen øverst i saken.

Her er dommerens forklaring

En knapp halvtime etter kampslutt har dommer Mohammad Usman Aslam forklart vurderingen.

Han står fast på sitt.

– Det jeg blåser på, er i forbindelse med corneren et sperretrekk, spiller nummer åtte på Aalesund hindrer nummer 24 i å nå ball. Der av frispark utover, sier Aslam til TV 2.

– Mange Aalesund-spillere reagerer på om du blåser før ballen er i mål, hvordan vurderer du det?

– Jeg skjønner at det er følelser og engasjement. Det er en viktig kamp for begge lag. Men som sagt, vi blåser på det vi ser, og frispark utover i sperretrekk.

– Men blåste du før ballen var over streken?

– Jeg blåser idet jeg ser forseelsen, og så blåser vi frispark utover.

– Kunne du ventet på VAR?

– Man kan alltid tenke «om, at, men, hvis». Men det handler om salg av avgjørelsen, og det er en veldig viktig avgjørelse. Og i den forseelsen, er det sperretrekk som hindrer spilleren i å nå ball. Jeg har god vinkel og blåser på det.

– Og den var helt korrekt?

– Ja, for meg så er det riktig.

TV 2s fotballekspert er ikke imponert.

– Hvis han mener at det er en straffbar forseelse, skal det bli hektisk på det han har igjen av hjørnespark denne sesongen. Jeg ser ingen frispark der, og forklaringen hans hjelper meg heller ikke til å finne en god grunn for avgjørelsen hans, sier Mathisen.



REAGERER: Jesper Mathisen er ikke enig i avgjørelsen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Sylfrekk assist

Aalesund tok ledelsen tidlig i kampen etter scoring av Erlend Segberg.

Stabæk svarte like før pause. Kolyan Kostadinov var målscorer etter et rålekkert forarbeid av Rasmus Eggen Vinge:

Flere mål ble det ikke på Color Line Stadion.

Det betyr at Bob Bradley har fått en noe treg start på Stabæk-comebacket. I første kamp ble det tap mot medaljejagende Brann.

NEDTUR: Det er blitt med ett poeng i de to første kampene til Bob Bradley. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Nedrykkskamp

Bærumsklubben har tre poeng opp til Haugesund på kvalikplass, men har én kamp mindre spilt.

Tabelljumbo Aalesund har åtte poeng opp Haugesund, med én kamp mer spilt.

– Aalesund har sett ferdige ut i lang tid, og med en ny kamp uten seier på hjemmebane kan de virkelig starte planleggingen av sesongen 2024 i OBOS-ligaen. De har vært det klart svakeste laget i hele 2023, og som ventet ble det ikke veldig mye bedre av at Lars Arne Nilsen ble erstattet. Aalesund har vært drevet for dårlig i altfor mange år, og denne sesongen er resultatet av de valgene klubben har foretatt seg over lang tid, sier Mathisen.



– Rapportene fra Stabæk er at positiviteten er tilbake i garderoben og på treningsfeltet, men til syvende og sist er det resultatene i kampene som er det eneste som teller. Stabæk er akkurat nå det laget som virker å være nærmest nedrykk sammen med Aalesund, og jeg tror det er Haugesund de må få bak seg om de skal unngå direkte nedrykk, fortsetter TV 2s fotballekspert.



Søndag: Se Eliteserien-runden på TV 2 Play fra kl. 17.00.