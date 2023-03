Klopps jerngrep: – Det er utrolig sterkt

På de siste 15 møtene mellom Englands to største fotballklubber, står Liverpool med en målforskjell på hele 27-9 (!).

Siden Jürgen Klopp ble ansatt har Liverpool vunnet seks ganger, spilt seks uavgjort og tapt tre mot Manchester United. Søndagens gjester har bare vunnet én kamp på Anfield mot Klopps menn i ligaen.

– Det er utrolig sterkt. Det har vært noen ikoniske kamper slik den i går og 5-0 på Old Trafford forrige sesong, sier Tore Hansen, daglig leder i Liverpool Supporterklubb til TV 2.

BLIR HUSKET: Søndagens 7-0 kamp vil gå i historiebøkene, mener daglig leder i Liverpool Supporterklubb, Tore Hansen. Foto: Privat

Hansen mener at 27-9 på 15 møter mellom erkerivalene i Premier League er representativt for klubbenes nivå de siste årene.

– United har vært veldig dårlige og ikke vunnet ligaen siden 2013. De har hatt ti dårlige år, mens Liverpool har hatt seks-syv gode sesonger.

Han mener den viser hvor mye Klopp har bidratt til klubben.

– I ligasammenheng så har vi slitt. 25 år med tørke og glimta til innimellom med Champions League og FA-cupen. Klopp har snudd dette og det viser denne statistikken.

Derbyresultat de siste 15 kampene i Premier League: 2015/16: Liverpool – Manchester United: 0–1 2016/17: Liverpool – Manchester United: 0-0 Manchester United – Liverpool: 1–1 2017/18: Liverpool – Manchester United: 0-0 Manchester United – Liverpool: 2–1 2018/19: Liverpool – Manchester United: 3–1 Manchester United – Liverpool: 0-0 2019/20: Manchester United – Liverpool: 0-0 Liverpool – Manchester United: 2-0 2020/21: Liverpool – Manchester United: 0-0 Manchester United – Liverpool: 2–4 2021/22: Manchester United – Liverpool: 0–5 Liverpool – Manchester United: 4–0 2022/23: Manchester United – Liverpool: 2–1 Liverpool – Manchester United: 7–0

– Vil kjenne det langt inn i sjela

Gårsdagen 7-0-seier for Liverpool er en kamp verken United- og Liverpool-tilhengere kommer til å glemme.

– Dette er nok en kamp United vil høre om i mange år framover, sier Hansen.

At resultatet skulle bli så katastrofalt for bortelaget synes han er vanskelig å forstå.

– Det er veldig merkelig. Jeg forstår ikke at de kunne la det gå helt til 7-0. Det må de nok kjenne langt inn i sjela. Jeg er selv realist og i forkant av kampen hadde jeg bare et håp om at vi ikke kom til å tape, sier Hansen.

27-9: Liverpools seier gjorde et byks på den totale målforskjellen mellom klubbene, siden Klopp tok over. Foto: CARL RECINE

– Hadde United en dårlig dag på jobb i går eller var det Liverpool som bare hadde en veldig god dag?

– Det var nok en kombinasjon. Jeg har aldri sett United så svake på Anfield før og de gjorde mange personlige feil. Jeg tror de ble knekt av målet i slutten av første omgang og at Liverpool fikk en tidlig scoring i andre omgang. I tillegg så har spillere vi ha venta litt på fått komme i gang, slik som Gakpo.

Ser endring i United

Hansen skildrer sesongen som merkelig og at gårsdagens kampresultat absolutt vil gi selvtillit.

– Det gjør noe med selvtilliten til begge lag. For Liverpool var det viktigest å få tre poeng, men målforskjellen kan jo også bli avgjørende, sier han.

Han ser også at det har skjedd en endring hos erkerivalen, uten at han vil si at det pågår ett maktskifte slik som ten Hag mente før sesongen.

– United har fått et helt lag og fått stabilitet. Samtidig har dette skjedd raskt, på samme måte som nedgangen til Liverpool. Det holder jeg meg litt til for det viser at vi ikke trenger fire overgangsvindu for å endre på det. Jeg tror det sitter mye i hodet til Liverpool. Det er fremdeles kamper igjen, kanskje Liverpool er over United i mai?

– Sjansene for trofé er null

Ansvarlig redaktør i United.no, Dag Langerød, mener forskjellene i tallene siden Klopp tok over, ikke er tilfeldig.

– 27-9 forteller at Klopp har gjort en helt fantastisk jobb med Liverpool. Samtidig viser det alle utfordringene som har vært i United etter at Sir Alex Ferguson ga seg, og at klubben sliter på Anfield, sier Langerød til TV 2.

Uansett mener han Merseyside-klubben skal se lenge etter neste pokal.

– Liverpool har historisk sett vært gode under Klopp, men det er en jobb som må gjøres der. Sjansene for at de vinner et trofé denne sesongen er null, selv om det har vært fem kamper nå hvor de har vært bedre i ligaen, forteller han.

VILLE IKKE VÆRT I LIVERPOOLS SKO: Ansvarlig redaktør i United.no, Dag Langerød, mener han heller ville valgt å tape 7-0 og være sju poeng foran rivalen, enn motsatt. Foto: Privat.

Sjansene for sølvtøy tror han videre er større for United, til tross for et braktap på søndag.

– Resultatet gjør meg ikke urolig, uansett hvor flaut det var. Jeg tror de klarer å reise seg, og totalt sett er klubben på et riktig og godt sted. Da de tapte 0-5 mot Liverpool under Solskjær, skjønte alle at klubben var ute og kjøre. Forskjellen nå er at jeg ser en vei tilbake, understreker den ansvarlige redaktøren.

– Alltid en test

Selv om Langerød har troa på at laget vil komme sterkt tilbake, er han spent på hvordan responsen vil se ut på banen etter tapet.

– Man kan bare se på rekkene etter tapene mot Manchester City og Arsenal, hvor de har gått lange perioder uten tap. Likevel er det alltid en test å komme tilbake. Om det ikke skjer, tyder det på at ting ikke er like trygt som jeg tror.

Han vil videre minne folk på at et stortap, slik som skjedde på Anfield, ikke er veldig uvanlig hos flere klubber i ligaen.

– Å tape med sju er ekstremt, og jeg så ikke den komme. Omtrent like lite som jeg kunne se at Liverpool tapte 2-7 mot Aston Villa i 2020. Mange lag er innom og får noen smeller. Guardiola har også røket på en smell mot Everton, da City tapte 0-4 for noen år tilbake, sier han.

MØRK OPPLEVELSE FOR GJESTENE: Diogo Dalot (23) ligger hjelpesløs i mål etter å ha forsøkt å stoppe Núñezs første scoring. Foto: Peter Byrne

Langerød poengterer avslutningsvis at United-fansen bør se på kampen i et større perspektiv, blant annet med tanke på ligaplassering og sportslig utvikling i klubben.

– Det er litt merkelig

TV2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller, er imponert over den enorme statistikken Liverpool har hatt mot United siden Klopps inntreden. Han understreker at den siste seieren kan vise seg å være gull verdt.

– Det var en god opplevelse for hjemmelaget og det vil nok gi de selvtillit. De vil føle at topp fire er deres å tape nå, sier han.

Fotballeksperten er videre spent på hvordan klubbene vil respondere etter resultatet.

– Det er smertefullt å få et sånt tap og det vil gi United-spillerne en knekk selvtillitsmessig. Hva dette resultatet vil bety for resten av sesongen, for begge klubbene, vil bli spennende å se.

Til tross for Merseyside-klubbens overkjøring av United vil ikke Stamsø-Møller si at det er mye som skiller lagene kvalitetsmessig.

– Jeg vil si de er jevngode nå, selv om det føles rart å si etter 7-0 til Liverpool. Det er litt merkelig, men det er sånn som kan skje i enkeltkamper. Uansett blir det for tidlig å snakke om et eventuelt maktskifte, poengterer han.