Klopps hjertesukk: – Takk Gud

På fredagens pressekonferanse var Liverpool-manageren i godt humør før søndagens storoppgjør mot Manchester United.

– De siste årene har vi gjort det bra mot dem, men i år har de hatt en bedre sesong enn oss så langt. Takk Gud for at det ikke betyr noe på søndag. Det at vi har hatt bedre sesonger enn de de siste årene er heller ikke relevant for kampen. Vi må være klare og det er det vi prøver på, sier han.

Videre setter han stor pris på å være en del av det historiske oppgjøret. Det neste møte vil være kamp nummer 210 mellom klubbene.

– I disse kampene kan vi fri oss selv fra den ikke alltid så vakre virkeligheten vi er i. I litt over 90 minutter er fotball det aller viktigste i verden. Det elsker jeg. Hele verden vil se på, fortsetter han.

KLAR FOR GJENSYN MED ERIK TEN HAAG: Jürgen Klopp ser frem mot ny duell mot «de røde djevlene». Her er de to managerne under sist møte, i august 2022. Foto: David Davies

Klopp forteller videre at sesongen på ingen måte er avgjort, selv om Liverpool foreløpig ligger på femteplass i ligaen, med 39 poeng.

– Ingenting vet hvor vi vil ende opp, og jeg vil skvise alt jeg kan ut av sesongen. Vi ønsker å fullføre så høyt vi kan. Vi må ta de nødvendige stegene og kampen er et nytt avgjørende steg. I fotball er alt mulig og vi må sørge for at vi alltid er 100 prosent klare.

Når det kom til skadesituasjonen er Thiago, Luis Diaz og Joe Gomez utilgjengelige for oppgjøret.

– Rart å ikke vite

Liverpools Trent-Alexander Arnold er enig med Klopp i at sesongen ikke er over. Likevel beskriver han til Liverpool Echo, fredag, at det har vært en spesiell tid.

– Det er rart ikke å vite om du jobber for ligatittelen eller topp fire. Det er noe spesielt med det. Men nå tror jeg vi fullstendig skjønner hva vår oppgave er, som er å kjempe for topp fire, sier høyrebacken.

HAR TROEN PÅ TOPP FIRE I LIGAEN: Trent Alexander-Arnold har snakket med Liverpool-avisen om målet for resten av sesongen. Foto: PAUL ELLIS

Selv om konkurransen er hard for Champions League-plassene i ligaen, tror engelskmannen det er mulig for Liverpool.

– Jeg tror det er oppnåelig. Vi er bare nødt til å produsere, og det står på oss, sier han videre til avisen.

Innrømmer glede på Rashfords vegne

Liverpool-manager Jürgen Klopp har vanskelig for å snakke om Manchester United i positive ordelag, men gjør et unntak når det dreier seg om Marcus Rashford.

Tyskeren møtte pressen før søndagens storkamp på Anfield.

– Det er så å si umulig å være glad for noe hos Manchester United som Liverpool-manager, innledet Klopp, ifølge Sky Sports.

– Men jeg er veldig glad på Rashfords vegne, fordi han hadde et veldig vanskelig fjorår hvor han ikke presterte på det nivået han er i stand til. Jeg visste at det kunne endre seg. Noen ganger i livet er det ikke nok tid til det, men nå er han helt utrolig, sa Liverpool-sjefen.

I SUPERFORM: Klopp skjuler ikke sin begeistring for Uniteds angrepsspiller, Marcus Rashford. Foto: PHIL NOBLE

Rashford står med 25 mål og 9 målgivende pasninger på 39 kamper i alle turneringer denne sesongen. 25-åringen har scoret i ni av de ti siste Premier League-kampene. Mot Leicester sist ble det to mål før han ble hvilt de siste 23 minuttene.

– Farten hans, teknikken, miksen av alt, så rolig han er foran mål, han scorer enkle mål, verdensklassemål, bruker hodet og alt, ramset Klopp opp.