Klopp til TV 2: – Det verste en spiss kan oppleve

Liverpool-supporterne har revet seg i håret over Darwin Núñez sitt sjansesløseri. TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller tror de underliggende tallene viser at Liverpool har en sovende bjørn i rekkene.

Før denne sesongen hentet Manchester City og Liverpool to av fotballens aller heteste spisser.

Det var store forventninger til begge to.

– Jeg så på dem som ganske jevngode signeringer. Når Liverpool ikke kunne få Haaland, så gikk de for det nest beste, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

FRUSTRERENDE SESONG: Jürgen Klopp og Liverpool har skuffet stort denne sesongen. Foto: OLI SCARFF

Begge to scoret i Premier League-debuten, men for Núñez utviklet Liverpool-starten seg raskt til et mareritt.

Et rødt kort i andre seriekamp ga ham tre kampers karantene. Hittil står stjernekjøpet med stusselige seks mål på 17 kamper.

Samtidig har Haaland bøttet inn utrolige 26 mål på 23 kamper.

– Når man bruker så mye penger på en ny spiller, så forventer folk at han skal levere fra første dag. På samme tidspunkt startet nordmannen (Erling Braut Haaland, red. anm.) å score nesten i samme sekund han satte foten på banen.

Det sier Jürgen Klopp til TV 2 dagen før storkampen mot Real Madrid.

– På toppen av det hele spilte vi ikke veldig bra. Det verste en spiss kan oppleve er at han kommer inn i et nytt lag som ikke fungerer. Vi kunne likevel se fra første stund hvilken trussel Darwin er. Det har vi visst hele tiden, sier tyskeren til TV 2.

Tallene som gir håp

Men dersom man dykker ned i materien, så viser det seg at Núñez har fått dårlig betalt, mens Haaland har fått veldig godt betalt.

Faktisk viser tallene at Núñez og Haaland kunne vært mye nærmere hverandre på listen over Premier Leagues toppscorere.

En liste Haaland topper, mens Núñez ligger på 19. plass.

For det har ikke manglet på sjansene til uruguayaneren. Det er i det avgjørende øyeblikket det har sviktet.

Tallenes klare tale Før viste man som regel til forventede mål (xG), men forventede mål per 90 minutter gir et klarere bilde på forskjellene. Ettersom det da tas hensyn til antall spilte minutter, altså den reelle tiden spillerne faktisk har vært på banen. Darwin Núnez: Har scoret seks mål på 17 kamper (13 fra start). Det gir et målsnitt på 0,48 per 90. minutt. Hans forventede mål per 90. minutt er 0,73 mål (altså at det er 73 prosent sjanse for at han scorer). Erling Braut Haaland: Har scoret 26 mål på 23 kamper (22 fra start). Det gir et målsnitt på 1,25 per 90. minutt. Hans forventede mål per 90. minutt er 0,87 mål (altså at det er 73 prosent sjanse for at han scorer). Tallene viser dermed at Núñez underpresterer foran mål, mens Haaland overpresterer. Darwin Núñez har bare startet 13 Premier League-kamper, mens han har blitt byttet inn i fire. Derfor snitter han nesten på mål annenhver kamp, selv om han har vært på banen i 17 kamper. Totalt har Núñez spilt 1120 minutter. Erling Braut Haaland har startet 22 Premier League-kamper, mens han har blitt byttet inn i én kamp. Totalt har Haaland spilt 1866 minutter. Tallene er hentet fra FotMob.

I faktaboksen over kan du se at Erling Braut Haaland scorer 1,25 mål per 90 minutt, samtidig som det er forventet at han skulle scoret 0,87.

Núñez på sin side scorer 0,48 mål per 90 minutt, mens det var forventet at han skulle scoret 0.73 mål per 90 minutt.

– Det er noe særdeles uforløst. Det er masse energi, og han har veldig mye som han ønsker å få ut, men det har jo gått mye på tverke for ham foran mål, sier Simen Stamsø-Møller.

SÅ NÆRME, MEN SÅ LANGT UNNA: Tallene viser at Núñez underpresterer foran mål, mens Haaland overpresterer. xG p90 = Forventede mål per kamp. Mål p90= Antall mål per kamp Foto: Grafikk: Fredrik William Blekstad/TV 2.

– Du har en fabelaktig avslutter i Haaland, kanskje den i verden du aller helst vil ha alene med keeper. Også har man en som må jobbe litt med det, som ikke er blant verdens beste på det, men som er en av de beste til å komme til sjanser. Det er det som skiller dem, sier Stamsø-Møller.

TV 2s ekspert tror Haalands uvirkelige tall kommer av at han er helt spesiell.

– Haaland kommer nok gjennom hele karrieren til å score høyere enn forventede mål, fordi han ikke er en vanlig fotballspiller. Núñez er nok mer vanlig. De aller beste spillerne leverer høyere tall enn hva som er forventet av dem. Núñez er nok mer på det forventede enn Haaland, sier Stamsø-Møller.

Slik leverer de største stjernene Forventede mål per 90 min: 1. Erling Braut Haaland (0,87). 2. Darwin Núñez (0,73). 3. Eddie Nketiah (0,69). 4. Aleksandar Mitrovic (0,67). 5. Callum Wilson (0,64). 13. Harry Kane (0,55). 16. Marcus Rashford (0,45). Mål per 90 min: 1. Erling Braut Haaland (1,25). 2. Harry Kane (0,71). 3. Rodrigo (0,61). 4. Ivan Toney (0,67). 5. Marcus Rashford (0,64). 6. Roberto Firmino (0,64). 16. Darwin Núñez (0,48).

MASKIN: Erling Braut Haaland bøtter inn mål for Manchester City. Foto: Adam Davy

– En sovende bjørn

Selv om uruguayaneren ikke ennå har levd helt opp til forventningene, så har han sett piggere ut de siste ukene.

Det har også Liverpool-sjef Jürgen Klopp lagt merke til.

– Nå har han vært her litt lengre, og jeg tror ikke han føler presset for å overbevise folk like mye. Han kan være mer seg selv, sier Klopp.

Mot Everton vartet han opp med en strålende målgivende pasning til Mohamed Salah, mens han selv scoret et vakkert mål i helgens kamp mot Newcastle.

– Han kommer til mange målfarlige situasjoner. Jeg tror ikke noen er i tvil over kvalitetene hans. Alle vet at denne boksen kan åpnes, og for oss er det veldig godt, sier Klopp.

Klopp til TV 2: – Det var ren tortur

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror Liverpool-supporterne har spennende år i vente.

– Målmessig er han en sovende bjørn. Til tross for at han bommer mye og blir latterliggjort, så prøver han igjen og igjen. Det viser en strålende mentalitet. Det er lett for en ny spiss å la seg knekke, men det har han ikke gjort, sier Stamsø-Møller.

– Jeg tror dette er starten på en stor Liverpool-fremtid for ham. Det er ingen logikk i at Liverpool skal klappe helt sammen etter den dårlige perioden de har gått gjennom.