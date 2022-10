Klopp svarer om «bakrus»: – Nesten 100 prosent sikker

Flere engelske fotballeksperter og aviser har lansert begrepet «hangover» som en potensiell forklaring på hvorfor Merseyside-klubben ikke får det til å fungere denne høsten.

Kun tre seire på de ni siste kampene, og oppsiktsvekkende 14 baklengsmål, er det bekymringsfulle øyeblikksbildet for Jürgen Klopps menn.

Bakrus-teorien baserer seg på at Liverpool-spillerne fortsatt plages av å ha mislyktes på målstreken både i Premier League og Champions League i mai, og at dette hindrer dem i å vise innstillingen og kamplysten som en gang i tiden gjorde dem fortjent til begrepet «mentalitetsmonsterne».

Da TV 2 konfronterer Klopp med den mulige forklaringen på lagets problemer, svarer han:

– Nei. Jeg vet at det ikke er tilfelle. For vi tenker ikke på det lenger. Tror du at vi fire-fem måneder etter at det skjedde, går rundt og tenker «huff, vi burde blitt mestere, vi burde vunnet Champions League»? Nei, ikke i det hele tatt.

– Det er ikke i tankene mine i det hele tatt. Og jeg er nesten 100 prosent sikker på at det ikke er i tankene til spillerne, sier Klopp og fortsetter:

– Hvordan kan jeg si det? Vi gikk tilbake til virkerligheten etter sommerferien. Sånn er det. Nei, vi har andre problemer. Dette er ikke vårt problem. Men jeg kan forstå at folk tenker på det også.

– Det er ikke kult

Så hva er problemet i Liverpool? Under mandagens pressekonferanse innrømmet Klopp at spillerne hans sliter med mangel på selvtillit.

Laget leverte en god prestasjon i 2-1-seieren over Ajax i Champions League for tre uker siden, men fikk ikke mulighet til å surfe videre på bølgen på grunn av avlyste Premier League-runder og landslagspause.

– Denne sesongen må vi innrømme at vi er i en prosess, vi er ikke i vår beste stund, erkjenner Klopp overfor TV 2.

Han sier at selv om det var positive ting å ta med seg fra helgens 3-3-kamp mot Brighton, «føltes det som et tap igjen».

– Det er ikke kult, sier Klopp.

Tyskeren understreker at kun tre av spillerne i startoppstillingen hans spilte for landslagene sine, og at mange derfor er litt ute av rytmen.

– Vi klarte ikke å plukke opp tråden fra Ajax-kampen, sier han.

– Jeg er sikker på det

Pep Guardiola har tidligere sagt at det er umulig å gjenskape suksess over lang tid uten å gjøre vesentlige og regelmessige endringer i troppen.

Liverpool har hentet spillere, men stammen i laget har i stor grad vært den samme i mange år nå: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Mohamed Salah, Roberto Firmino – for å nevne de viktigste.

– Har dere gjort mange nok og regelmessige nok endringer de siste årene?

– Jeg synes vi har gjort det nok de siste årene, sier Klopp.

Han påpeker at Liverpool ikke har hentet de virkelige storfiskene på markedet, som Erling Braut Haaland, men at klubben alltid er involvert og undersøker mulighetene for å hugge til hvis det passer.

– Det vil alltid være noen der ute som sier at hvis vi hadde hatt den og den spilleren, hadde vi scoret så og så mange flere mål. Jeg er ikke sikker på det, men jeg kan heller ikke avkrefte det, sier Klopp.

– Hva er etter din mening det viktigste for å gjenskape suksess over tid?

– Det er å gjøre de rette tingene på riktig tidspunkt, sier Liverpool-manageren.

Den neste uken vil være et ypperlig tidspunkt å gjøre de rette tingene på, med en viktig Champions League-kamp mot Rangers etterfulgt av storkamp mot Arsenal i Premier League.