Klopp om sammenligningen mellom Núñez og Haaland: – Han har taklet det veldig bra

Amsterdam (TV 2): I sommer la Liverpool mye penger på bordet for en av Europas heteste spisser, Darwin Núñez (23). Dypt i pengesekken gravde også Manchester City da de bladde opp for Erling Braut Haaland. Forventningene har stått i stil med prislappen.

– Har vært en stor trussel

En sammenligning av de to, har vært uunngåelig.

– Darwin har vært en stor trussel i hver eneste kamp han har spilt til nå. Det er bare det at deres norske venn (red.anm. Haaland), som scorer på omtrent alle sjanser, også spiller i denne ligaen, sier Klopp til TV 2.

Haaland har vært fantastisk for Manchester City etter at han kom til England i sommer. Nordmannen er toppscorer i Premier League med hele 17 mål på 11 kamper. Like gode tall kan ikke Núñez vise til med 3 mål på 7 kamper, men sjefen er fornøyd med måten han har taklet sammenligningen.

– Jeg er ikke sikker på hvor mye Darwin har fått med seg, men med den verden vi lever i nå, er det vanskelig å ikke få med seg sånne ting. Jeg synes han har taklet det veldig bra. Han er god til å holde fokus. Det liker jeg, forteller Klopp.

Må slippe ham løs

Klopp er kjent for få mye ut av spillerene sine. Nå gir han oss et lite innblikk i hvordan han jobber med at Núñez skal være den beste versjonen av seg selv i dag, i morgen og for fremtiden.

– Han er et enormt talent. Det er utrolig spennende å se han i aksjon. Hans naturlige egenskaper er veldig gode. Sånne spillere må man først og fremst bare slippe fri. Bare la han være seg selv.

– Så det første jeg må gjøre er å lære og se hva som faller naturlig og enkelt for han. Deretter prøver vi å få han til å passe inn med resten av laget.

Men i følge Klopp har uruguayaneren mer å gå på. Han er bare 23 år og tar stadig nye steg. Noen egenskaper skal han dyrke, mens andre må temmes.

–Vi har jo sett allerede at han ikke alltid klarer å kontrollere sine følelser, akkurat som sin manager… Sier Klopp, og sikter det det røde kortet han pådro seg da han skallet ned Crystal Palace-forsvarer Joachim Andersen.

–Men det er noe vi selvsagt kan jobbe med. Klarer vi å kanalisere disse følelsene på rett måte, kan det bli helt fremragende. Han er en god gutt som jeg har veldig sansen for. Det kommer mer fra han, nå må han bare holde seg skadefri.

Hvilket potensial har han?

– Som de fleste andre spisser, kan han alltid score flere mål og ta bedre valg. Men det er sånn som kommer etter hvert. Jeg har jobbet med noen av de aller beste, og la meg si det sånn - da de var like gammel som han, lå de ikke foran han i løypa. Det betyr at den beste tiden i hans karriere fremdeles ligger foran han. Det handler om å lære, å tilpasse seg og bli vant til ting. Han har tatt store steg allerede.

Kan sikre avansement

Med to kamper igjen av gruppespillet i Champions League, trenger Liverpool kun 1 poeng fra de resterende matchene for å ta seg videre til åttedelsfinalene i Mesterligaen.

Da passer det fint at Núñez er spilleklar igjen. Liverpool har slitt med skader i en trøblete og varierende sesong så langt. Etter seier mot Manchester City og West Ham, gikk de på et overraskende tap mot tabelljumbo Nottingham Forest. Sistnevnte måtte Núñez stå over med et hamstringsproblem, men skal nå være tilgjengelig for Klopp.

– Det er en god posisjon vi er i. Selv om jeg aldri helt har forstått det med å «spille for ett poeng». Vi vil forsøke å vinne kampen. Det er vanskelig nok i seg selv, avslutter tyskeren.

