Klopp om Alonso-avslag: – Jeg forstår ham

Xabi Alonso (42) er tapt for Liverpool etter at suksesstreneren fredag annonserte at han blir værende i Bayer Leverkusen.

Dermed må Liverpool se andre plasser enn Alonso i jakten på erstatteren til Jürgen Klopp (56), som gir seg etter sesongen.

– Det er selvfølgelig dumt for Liverpool – for det hadde vært en perfekt match med tanke på hans fortid i klubben og prestasjoner som trener. Men for hans egen del så tror jeg det er det lureste, sier Erik Thorstvedt.

BLIR: Xabi Alonso er Bayer Leverkusen også neste sesong. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters / NTB

– Han er fortsatt ung og har mye å lære, og jeg tror ikke stjernen hans vil forsvinne med tiden – selv om Leverkusen ikke vinner ligaen neste år. Alle ser hva han har fått til i Tyskland, fortsetter TV 2s fotballekspert.

Alonso har også vært sterkt koblet til Bayern München, som skal finne Thomas Tuchels erstatter. Baskeren nevnes med jevne mellomrom som Carlo Ancelottis etterfølger i Real Madrid.

– Det er ikke er riktig av meg å snakke om andre klubber når de er i denne situasjonen. Det er klubber som jeg har en sterk kobling til – jeg spilte der – så jeg respekterer dem. Men det er ikke riktig av meg å snakke om dem nå, sa Alonso, som leder Bundesliga med ti poeng, på pressekonferansen.



Klopp kommenterte

Mannen som skal erstattes etter denne sesongen, Jürgen Klopp, ble spurt om Alonso-beskjeden på fredagens pressekonferanse.

Tyskeren har ingen problemer med å se hvorfor Alonso blir i Leverkusen. Klopp takket selv nei til flere storklubber i løpet av sine sju år i Dortmund.

– Jeg gjorde omtrent det samme, og det har jeg aldri angret på. Xabi gjør en utrolig jobb der. Jeg forstår ham i det valget (om å bli), sier Klopp.

Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb, forteller at Alonso-nyheten mottas med blandede følelser.

LIVERPOOL-FAVORITT: Xabi Alonso i en legendekamp for Liverpool i september 2022. Foto: Tim Markland / Pa Photos / NTB

– Alonso var en veldig god kandidat, for han har mildt sagt imponert i Tyskland og har pekt seg ut. Vi som supportere er litt svake for tidligere spillere, og Alonso har alltid vært godt likt i Liverpool. Det er masse følelser som kommer opp når sånne ting skjer, sier Hansen til TV 2.

Samtidig er han lettet.

– Personlig er jeg bare glad for at denne beskjeden kom nå og at vi fikk en rask avklaring og at Liverpool har sportsdirektør (Richard Hughes) og sportssjef (Michael Edwards) i havn. De har visst dette lenge før vi fikk beskjed om det, og de jobber med å ansette en ny manager.

UTPEKT TIL FAVORITT: Sporting CP-trener Ruben Amorim, som leder den portugisiske ligaen med hovedstadsklubben. Foto: Chris Bauer / Bildbyrån

Lokalavis: Ny favoritt

Ifølge lokalavisen Liverpool Echo er Sporting CP-trener Rúben Amorim (39) en klar favoritt til å ta over den snart ledige managerjobben på Anfield.

Liverpool Echo påpeker samtidig at Liverpool bør være på hugget, da både Bayern München og Barcelona (Xavi Hernández gir seg) er på trenerjakt.

Brighton-manager Roberto De Zerbi (44) nevnes også som en aktuell kandidat.

KAN GJENFORENES: Roberto De Zerbi (t.v.) og Alexis Mac Allister. Foto: Toby Melville / Reuters / NTB

– De to har egentlig hele tiden vært der, for de passer FSG-modellen (Liverpool eies av FSG) veldig bra. Den strategien har ligget i bunn fra 2015–2016 og har vært en suksess. Liverpool er ikke interessert i en «journey man» (fotballnomade), som har vært i mange klubber, kommer inn for å endre mye og bruke masse penger. Amorim og De Zerbi er absolutt spennende kandidater, sier Tore Hansen i Liverpools norske supporterklubb.

Å erstatte Klopp blir uansett vrient, mener TV 2s ekspert.

– Det er nesten en umulig oppgave å erstatte Klopp. Du må nok vinne ligaen for å vinne over Liverpool-fansen med tanke på stjernen Klopp har opparbeidet seg i klubben og alt han har gjort for byen, sier Thorstvedt.

– VRIENT: TV 2s fotballekspert mener Jürgen Klopps erstatter får en formidabel oppgave med å overbevise Liverpool-supporterne. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det er nok mye vanskeligere å ta over Liverpool som flyr ganske høyt, kontra et Bayern-lag som sliter. Det er ikke en umulig oppgave (å vinne ligaen med Liverpool), men det er klart at når du kjemper mot Manchester City, Pep Guardiola og de økonomiske musklene som City har, så er det en formidabel oppgave, understreker den tidligere Tottenham-målvakten.