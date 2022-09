Klopp med totalslakt etter brutalt lagmøte: – Noe er virkelig galt

FÅR GJENNOMGÅ: Trent Alexander-Arnold (t.v.) har fått mye kritikk for sine defensive prestasjoner i det siste. Jürgen Klopp antyder at høyrebacken og flere av hans lagkamerater har fått høre det også internt den siste uken. Foto: BEN STANSALL

Få Liverpool-spillere kunne si seg fornøyd med egen innsats i 1-4-tapet mot Napoli sist onsdag, men spesielt én mann har fått gjennomgå etter stortapet: Trent Alexander-Arnold.

Høyrebacken er kjent for sine offensive bidrag, men har fått sine defensive mangler blottlagt ved flere anledninger i det siste.

Etter kampen mot Napoli ble hans passive innstilling på både 0-2- og 0-3-målet knallhardt kritisert av både engelske TV-eksperter og fans på sosiale medier:

Og da TV 2 trekker frem de oppsiktsvekkende bildene og særlig Alexander-Arnolds opptreden, gjør ikke manager Klopp noe forsøk på å skjerme spilleren sin.

– Vi har også sett kampen, sier Klopp og smiler.

– Vi har vist det til guttene. Vi har brukt tiden på trening og analyse. I analysen var det tydelig at vi ikke var i nærheten av der vi vil være, sier Klopp.

Han antyder at det har vært høy temperatur på treningsfeltet Melwood de siste dagene.

– Hele analysemøtet var en ren skrekkfilm. Vi klarte ikke finne en eneste god situasjon, men kunne lett funnet 50-60 dårlige situasjoner. Det viser at noe virkelig er galt. Det var tydelig, sier Klopp.

– Ikke mulig å gjøre det mye verre

Jamie Carragher, Rio Ferdinand, Robbie Fowler og Richard Dunne er blant de tidligere spillerne som har vært knallharde mot Alexander-Arnolds mangel på innsatsvilje.

Klopp sier seg ikke uenig, selv om han mener situasjonene ikke gjenspeiler virkeligheten.

– Spillerne så slurvete og late ut defensivt? Ja, det er en rettferdig vurdering av situasjonen. Det så slik ut. Jeg vet at guttene ikke er det, men i de øyeblikkene så det 100 prosent slik ut. Det er noe vi må endre slik at folk kan se at innsatsviljen vår er tilbake på topp, topp nivå. Det er det vi har jobbet med nå, sier tyskeren til TV 2.

Detaljene om nøyaktig hva de har jobbet med, ønsker han riktignok ikke å gå nærmere inn på.

– Jobben min er å løse det med laget, ikke forklare det til mediene før vi har vist det. Du kan se for deg at vi er på saken. Folk vil kanskje høre fra meg at «nå skal vi gjøre dette, og så vil det fungere igjen», men når du jobber i fotballen, vet du at det ikke er slik. Det er en stor sjanse for at vi kan spille bedre, for det er ikke mulig å gjøre det mye verre. Og så må vi skape en atmosfære der vi alle kjemper sammen. Det er det viktigste, sier Klopp.

– Skjønner at folk snakker om det

Liverpool står med kun to seiere på sine syv siste kamper, så Napoli-kampen var bare det siste av en rekke bekymringsfulle tegn for Liverpool-fansen denne sesongen.

Mye har blitt skrevet om de rødes formdupp den siste uken, og teoriene handler om alt fra fysisk utmattelse til mental slitasje til manglende forsterkninger på overgangsvinduet til Klopps «seventh season curse» – «forbannelsen» som har sett ut til å prege tyskerens lag når han er inne i syvende sesong med en klubb.

– Hva er din hovedteori om hva som er galt?

– Det var skikkelig ille. Kanskje den verste kampen vi har spilt siden jeg kom hit. Da skjønner jeg at folk snakker om det. Det er helt greit, innleder Klopp og fortsetter:

– Jeg har ikke hatt tid til å ta en titt i avisene for å lese om det, og tenker ikke på hva folk og mediene mener. For oss var det veldig åpenbart. Det var skikkelig ille på omtrent alle områder. Men det er som alltid, hvis noe ikke går som det skal i livet, må du ta et steg tilbake, se på det og begynne derfra.



«Back to basics»

Hovedproblemet er forsvarsspillet, mener Klopp, for det er det som legger grunnlaget også for det sprudlende angrepsspillet som laget har blitt så kjent for.

– Vi må forsvare oss mye bedre, vi må være mye mer kompakte. Det gir deg stabiliteten til å skape noe i en kamp. I denne kampen var vi ikke stabile. Det betyr for oss fra første til siste rekke, ikke bare forsvarsfireren. Alt vi gjør, er basert på en kollektiv idé. Og den kollektive ideen var umulig å se den kvelden, sier Klopp.

Engelsk presse har gjort mye ut av at han etter Napoli-fadesen sa at Liverpool måtte «finne opp seg selv på nytt».

– Kan du forklare hva du mente med det?

– Ja, ja. Det betyr ikke at dersom vi går tilbake til det grunnleggende og begynner å forsvare oss på vårt beste, så må vi si at vi også må endre alt vi har gjort offensivt tidligere. Men du må «back to basics», og derfra kan vi begynne å snakke om andre ting. Det var det.

