Klopp håper Liverpool-spillerne sover dårlig

– Denne kampen gir ikke mye grunn til optimisme, men sånn er livet, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til beIN Sports.

Nå vil Klopp at Liverpool-spillerne skal lide.

– Det skal føles dårlig, og det gjør det, sier tyskeren som gir seg som Liverpool-manager etter sesongen.



SKUFFELSE: Dominik Szoboszlai og Ibrahima Konaté etter det sjokkerende 0-3-tapet mot Atalanta på Anfield torsdag. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Torsdag kveld gikk Liverpool på et ydmykende 0-3-tap for Atalanta i første kvartfinale i Europaligaen hjemme på Anfield.

– Spillerne må reise hjem og sove dårlig, sier Klopp til TNT Sports.

Han er samtidig opptatt av å snakke om neste Premier League-kamp mot Crystal Palace fremfor returen mot Atalanta i Bergamo torsdag neste uke.

– Jeg skal se kveldens kamp om igjen på mandag, sier Klopp.

– Jeg vet allerede nå at vi kommer til å gjøre det bedre dersom vi gjør et par ting bedre. Om vi kan vinne med bra spill? Ja, trolig. Om vi kan vinne 3-0? Jeg aner ikke. Det føles elendig, og det er viktig, sier Liverpool-manageren.



– Må levere resultater igjen

Liverpool-kaptein Virgil van Dijk var nedfor i intervjusonen etter det som var lagets første hjemmetap på nesten 14 måneder.

– Det gjør selvfølgelig vondt, sier van Dijk til TNT Sports.



FORTIVLELSE: Liverpool og Virgil van Dijk ble ydmyket med 0-3 av Atalanta i første Europaliga-kvartfinale. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

– Vi har ikke tapt her på lenge. Vi skal ikke ta noe ære fra dem. De straffet oss for å være slurvete med ballen. Vi hadde sjanser til å score én og to ganger, men dessverre gjorde vi ikke det, fortsetter nederlenderen.

Liverpool fikk også en nedtur mot Manchester United forrige helg. Med 2-2 etter et sjansesløseri på Old Trafford mistet Merseyside-klubben tabelltoppen i Premier League til Arsenal, som leder på bedre målforskjell.

– Det var en veldig skuffende kveld for oss, men vi kan ikke dvele for lenge ved det. Vi må se frem mot en ny stor kamp. Vi må sørge for å levere resultater igjen, sier Virgil van Dijk.

COMEBACK: Liverpool-manager Jürgen Klopp (t.h.) kastet Diogo Jota inn i jakten på scoring, men den friskmeldte portugiseren klarte ikke å score i comebacket. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Noe å glede seg over for Liverpool var at Diogo Jota var tilbake etter flere uker på sidelinjen. Trent Alexander-Arnold og Stefan Bajcetic var også med i troppen igjen, men duoen kom ikke på banen i 0-3-tapet mot Atalanta.

Klopp: – Ingen overraskelse

Atalantas mannsmarkering ble av flere trukket frem som en genistrek av flere under og etter italienernes sjokkseier på Anfield.

– Det må vi gjøre mye bedre. Vi må gjøre det bedre med ballen og være sterkere. Rommene var åpne, og de straffet oss, sier van Dijk til TNT Sports.

SLO KLOPP: Atalanta-trener Gian Piero Gasperini. Foto: Darren Staples / AFP / NTB

Jürgen Klopp visste hva som kom.

– Atalanta spilte nøyaktig som vi ventet. Det var ingen overraskelse, sier Klopp til beIN Sports, og mener at Atalanta-stilen kunne vært utnyttet.

– Det er et godt eksempel fra da vi scoret (men annullert for offside på Mohamed Salah). Vi fikk ballen ut på kanten. De spilte med mannsmarkering, men Andy Robertson kom løs alene. Vi kunne fått tjue av de situasjonene, men vi klarte ikke det, sier Klopp til beIN Sports.

Forrige gang Liverpool møtte Atalanta i Bergamo var i november 2020. Da reiste Jürgen Klopps menn hjem fra Nord-Italia med en 5-0-seier.

– I dag ville det vært vilt å snakke om at vi kan gjøre det igjen. Den gangen var det heller ikke noen supportere på arenaen, sier Klopp.

– Vi har gjort det vanskelig for oss selv. Først må vi tenke på helgens kamp. Vi reiser ikke til Italia for å score ett mål. Vi må få til mer enn i dag. Vi har kvalitet til å gjøre det, men vi må lære av det som skjedde i dag, sier Virgil van Dijk til beIN Sports.