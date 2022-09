Klopp er inne i forbannelsesåret: – Urovekkende slapt

Sju. For de fleste et vanlig tall. For Jürgen Klopp definerer det lengden han har trent sine tidligere klubber.

FRUSTRASJON: Jürgen Klopp har hatt lite å glede seg over denne sesongen. Foto: Peter Byrne

Onsdag: 18.00: Lad opp med CL-sending på tv2.no. 21.00: Se Napoli-Liverpool på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.

Både i Mainz og Borussia Dortmund opplevde tyskeren stor suksess, men i det sjuende året møtte lagene veggen.

Han tok Mainz opp i Bundesliga og han sørget for Champions League-finale og to strake ligatitler for Dortmund.

Men alle gode ting kommer til en ende. For Klopps del har enden hittil i karrieren vært etter sju år.

Myten om sjuårsforbannelsen oppstod etter at han i 2015 sa opp som Borussia Dortmund-manager.

Nå er han inne i sin sjuende sesong i Liverpool. Og som i hans tidligere klubber går ikke ting på skinner.

– De har vært mildt sagt varierende. De har vært langt unna toppnivået de har hatt tidligere. Til tider er det urovekkende slapt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Liverpool har pleid å kjempe andre i senk, men nå ser vi en tendens til at de lar andre lag matche deres intensitet. De får ikke bestemme på samme måte som de har gjort tidligere.

Stamsø-Møller har fulgt Liverpool tett etter at Jürgen Klopp tok over styringen.

Denne sesongen har han sett dem spille uavgjort mot Fulham og Crystal Palace. Og han har sett dem tape mot Manchester United.

Faktum er at Liverpool etter seks seriekamper allerede har havnet bak sin største konkurrent. Manchester City har fått en luke på fem poeng, mens Arsenal leder serien med seks poengs margin til Liverpool.

Se Napoli-Liverpool på TV 2 Sport Premium og Play fra klokken 21.00! Får Leo Skiri Østigård muligheten fra start?

– Merkelig at de kan være så tafatte

Så hva er grunnen til at Liverpool ikke har levert på samme nivå som hovedkonkurrentene?

– Darwin Núñez startet bra, men dummet seg ut. Det er heller ikke «bare-bare» å erstatte Sadio Mané. De siste fem sesongene har han vært blant de aller beste i Premier League. Han har det de har manglet i mange av disse kampene.

– Det er også et lite snev av marginer imot. De har ikke vært dårlig i samtlige kamper. Kampen mot Man. United var jevn og de kunne vunnet den. Jeg vil ikke sette noe krisestempel, men det er merkelig at de kan være så tafatte i starten av sesongen, sier Stamsø-Møller.

TØFF START: Darwin Núñez har fått en tøff start på Premier League-karrieren. Foto: Mark Pain

Kollapsen i Dortmund

Da Jürgen Klopp tok over Liverpool i 2015, tok han over et såret dyr.

Ikke siden 1990 hadde de røde fra Merseyside løftet ligatrofeet.

Med intens gengenpressing vekket Klopp den sovende giganten. Sju år senere kan han vise til én Premier League-tittel og tre Champions League-finaler, hvor én av dem endte med seier.

En som vet hvordan ting kan gå fra himmel til helvete med Klopp, er Marcus Jenssen Olsen. Han er talsmann for Borussia Dortmunds norske supporterklubb.

Fra å kjempe om ligatitler og Champions League-suksess, lå Dortmund plutselig på nedrykk etter halvspilt sesong i 2014/2015.

– Oi, hvor skal man begynne? sier talsmann for Borussia Dortmunds norske supporterklubb, Marcus Jenssen Olsen til TV 2.

– Unnskyld uttrykket, men alt gikk til helvete den sesongen. Det virket som om turbo-fotballen til Klopp bare ramlet fullstendig sammen. Det virket som om motstanderne fant svakheter i Klopps spillestil og han hadde ingen plan-b. Alt var egentlig bekmørkt.

JUBEL: Jürgen Klopp brakte stor suksess til Borussia Dortmund. Foto: INA FASSBENDER

En stor snuoperasjon sørget for at de til slutt endte på sjuendeplass.

Men allerede i april varslet Klopp at han kom til å gi seg ved sesongslutt.

– Før eller siden fører det til slitasje

Simen Stamsø-Møller tror bare handler om litt rusk i maskineriet, selv om Liverpool ikke har sett ut som sitt sanne jeg, hittil denne sesongen.

– Dortmund-perioden var en ekstrem underdog-historie. De er en stor klubb, men det er helt vanvittig at de klarte å kjempe om det de gjorde. I Liverpool har Klopp bygget stein for stein. Det er nesten som om pianoet bare har spilt for seg selv.

– Han er en gedigen personlighet som helt sikkert krever mye av omgivelsene. Før eller siden så fører det til slitasje, men jeg tror ikke det er tilfellet nå, sier Stamsø-Møller.

VIKTIG SPILLER: Mohamed Salah har ikke vist seg fra sin beste side ennå denne sesongen. Foto: PHIL NOBLE

TV 2s fotballekspert mener Klopp burde fått friere tøyler under sommerens overgangsvindu.

– Klopp har vært helt tydelig på at Liverpool skulle ta litt mer risiko på overgangsmarkedet. Det hadde kostet dem å signere en midtbanespiller i verdensklassen, men det kan koste dem enda dyrere at de ikke gjorde det. Men Klopp har gjort underverker før.

– De får ikke en manager som Klopp igjen. Så jeg synes de burde flesket til på overgangsmarkedet nå som de har ham, sier Stamsø-Møller.

Se Napoli-Liverpool på TV 2 Sport Premium og Play fra klokken 21.00! Får Leo Skiri Østigård muligheten fra start?