Klopp-bråket: Går ut med nye detaljer

Hendelsen oppstod etter Liverpools dramatiske 4-3-seier over Tottenham i april.

Klopp fikk gult kort for å ha feiret foran fjerdedommeren. Etterpå sa han at hoveddommer Paul Tierney hadde sagt noe som ikke er greit da kortet ble tildelt.

Liverpool-manageren ville ikke utdype på direkten hva som ble sagt.

REFSET: Jürgen Klopp har også tidligere gått hardt ut mot Paul Tierney. Her fra desember 2021. Da sa Klopp at «det kun er deg jeg har problemer med», et utspill som ble fanget på kamera. Foto: Adam Davy

Det førte til spekulasjoner. I kjølvannet gikk den engelske dommerforeningen ut med støtte til Tierney.

Der ble det blankt avvist at dommeren hadde sagt noe som var på kanten, etter at lydfilen hadde blitt gransket.

Etterpå beklaget Jürgen Klopp på en pressekonferanse. Tyskeren forklarte at han forventet gult kort og fortalte hva han oppfattet at Tierney sa.

– Han sa til meg: «For meg er dette rødt kort, men på grunn av ham». Det var det jeg skjønte, det var mye støy på stadion.¨

Det var noe av forklaringen Klopp ga i et lengre svar.

Røper detaljer i dokument

I forbindelse med utestengelsen av Liverpool-manageren, går FA ut med hva som ble sagt av fjerdedommeren og Tierney i et dokument.

Fjerdedommeren tok kontakt med dommeren etter den omstridte feiringen og sa:

– Jürgen Klopp har akkurat løpt og feiret i ansiktet mitt. Jeg synes det er et gult kort, kompis, minimum.

TORDNET: Her er Jürgen Klopp tydelig frustrert rett etter kampslutt, til tross for at Liverpool vant. Foto: Peter Byrne

Tierney skal ha svart at han ikke fikk med seg hva som hadde skjedd, og at han trengte råd for å avgjøre om det burde bli gult eller rødt kort.

VAR bekreftet da gult kort.

– Så … jeg må gi deg gult kort … det kunne blitt rødt, men jeg kommer til å gi deg gult kort. Han sa gult. Vi skal la tvilen komme deg til gode, ikke gjør noe mer, sa Tierney, ifølge FA-dokumentet.

Ordet ble ikke brukt av Klopp

Forbundet mener at Klopps oppførsel på banen ikke var nok i seg selv til en straff.

Den kommer heller på grunn av det han sa i tv-intervjuet etter kampen.

Klopp sa at han «ikke skjønte hva Tierney har imot dem». Han sa også at det dommeren sa til ham i forbindelse med det gule kortet, ikke var greit.

I ettertid ble det delt at Klopp hadde karakterisert Tierneys ordbruk som «uakseptabel».

FA gjør et poeng av at ordet «uakseptabelt» ikke ble brukt av Klopp, men kun av intervjueren.

Forbundet understreket imidlertid at tyskeren verken rettet på ham eller distanserte seg fra påstanden.

VILLE SCENER: Jürgen Klopp pådro seg en skade i sekvensen der han løp bort mot fjerdedommeren i feiringen. Foto: Peter Byrne

Deler Klopp-brev

FA går også ut med brevet til Jürgen Klopp i saken. Han innleder med å understreke at han er lei seg for det som skjedde.

– Jeg er lei meg for noe av tonen og innholdet i intervjuet mitt etter kampen. Selv om det ikke var intensjonen min, aksepterer jeg nå at det fremstod som at jeg sådde tvil om Mr. Tierneys integritet, skriver Klopp.

– Ordene jeg brukte var upassende, fortsetter tyskeren.

Liverpool-sjefen forklarer at det var mye følelser involvert, som igjen ledet til frustrasjon og «en følelse av urett». Han trekker frem at managerne er forpliktet til å stille opp til tv-intervju rett etter kamp, og at det da fortsatt er mye følelser i sving.

– Også, engelsk er ikke morsmålet mitt og det betyr at det noen ganger er konflikt mellom hva jeg sier og hvordan jeg sier det, forklarer Klopp.

SKJEBNEKAMP: Jürgen Klopp får ikke lede laget mot Aston Villa i helgen, en kamp Liverpool må vinne for å holde liv i Champions League-drømmen. Foto: CARL RECINE

– Forhåpentligvis så dere på pressekonferansen min at jeg forsøkte å klargjøre og rette på gale konklusjoner som ble trukket fra ordene jeg brukte i intervjuet mitt med Sky Sports, som fant sted noen minutter etter at en urolig og høydramatisk kamp ble avsluttet, fortsetter tyskeren.

Millionbot og advarsel

I begrunnelsen for straffen trekkes Klopps «historie med regelbrudd» frem.

Forbundet vil også at sanksjonen skal være en advarsel til andre i managerens posisjon.

Tyskeren er suspendert i to kamper. Den ene er imidlertid betinget til slutten av neste sesong, på premisset av at han ikke bryter reglene i mellomtiden.

Dermed er det kun helgens kamp mot Aston Villa han må stå over i første omgang.

I tillegg har Klopp fått en bot på 75.000 pund, som tilsvarer cirka én million kroner etter dagens kurs.

FA melder at beklagelsen Klopp kom med, er en formildende faktor.