Klopp ble grillet: – Dette er ekte tortur

Stemningen spisser seg til i Liverpool etter en svak start på sesongen: 1-2-tapet mot Leeds i helgen betyr at Klopps lag kun har vunnet fire, spilt fire uavgjort og tapt fire kamper i Premier League.

Niendeplass i ligaen og annenplass i Champions League er fasiten. Vinner de ikke med fire mål mot Napoli tirsdag, står de i fare for å trekke lag som Real Madrid og PSG allerede i åttedelsfinalen til våren.

Etter flere år med suksess er tonen skarpere mellom den tyske sjefen og journalistene som dekker klubben.

– Jeg pleide å si at pressekonferanser er som ferie. Det kan jeg ikke si lenger. Å svare på spørsmålene deres når vi taper, uten å ha funnet ut alt i ditt eget hode, er veldig tøft. Dette er ekte tortur, sier Klopp fra podiet.

Han legger til:

– Men så tar jeg en titt på lønnsslippen min, og det er dette jeg får betalt for. Og jeg får ganske godt betalt også.

Helgens tap mot Leeds ble avgjort av et sent baklengsmål minuttet før full tid, og Klopp innrømmer at han preges av det til alle døgnets tider.

– Jeg våkner fortsatt om natten på grunn av det målet, sier han.

Da en journalist spør om det er rettferdig å stille spørsmål ved om Klopps Liverpool nærmer seg slutten av en æra, kommer managerens lengste monolog for dagen.

I en lengre tirade pisker han spillerne sine til kamp og forsvarer seg selv:

– Folk snakker om meg nå og sier at jeg ser sliten ut. Jeg er ikke det! Jeg kan ikke bruke det som unnskyldning. Jobben min er ikke bare å være her når solen skinner, men også når vi går gjennom en veldig tøff periode. Det skal jeg gjøre med alt jeg har, og om mulig enda mer enn 100 prosent.

– Dette er en tøff tid. Det er det ingen tvil om. Ingen løper rundt her og synes livet er flott, sier Klopp.

Tirsdag kommer Napoli på besøk etter å ha smadret Liverpool 4-1 i Italia da lagene møttes tidligere denne høsten.

Ifølge Klopp er Leo Skiri Østigårds klubb det store formlaget i Europa akkurat nå, og på spørsmål om de kan gå hele veien i turneringen, er han ikke i tvil:

– De kan gå til finalen i Champions League.

Klopp sier han fortsatt er usikker på den fysiske formen til noen av spillerne etter lørdagens kamp, og at han vil ta ut laget enten senere mandag eller tirsdag morgen.

– Dette er ikke kampen for å rotere så mye akkurat nå, sier han til tross for at det skal en firemålsseier til for at Liverpool skal vinne gruppen.

For de italienske gjestene er det ventet at Østigård får sjansen fra start, slik han fikk i Champions League forrige uke. Da stanget han inn 3-0-målet for napolitanerne mot Rangers.