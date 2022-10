Klopp avslører ukjente detaljer om Ødegaard-flørt: – Var kanskje for ærlig

LIVERPOOL (TV 2): Bildene av Jürgen Klopp (55) og Martin Ødegaard (23) skapte stor ståhei. I et eksklusivt intervju med TV 2 åpner Liverpool-manageren opp om sin forkjærlighet for den norske kapteinen.

Til helgen møtes Arsenal og Liverpool på Emirates Stadium med førstnevnte på en nesten like oppsiktsvekkende tabelltopp som sistnevntes foreløpige niendeplass i Premier League.

Forrige gang lagene møttes i Nord-London endte det med 3-0-seier til Liverpool, men resultatet var på den tiden såpass lite sjokkerende at det var noe annet som stjal oppmerksomheten i kjølvannet av oppgjøret.

Etter at dommeren hadde blåst av kampen, viste TV-bildene nemlig at Klopp og Ødegaard omfavnet hverandre og ble stående i tilsynelatende hjertelig passiar.

På sosiale medier stormet det med reaksjoner.

Arsenal-fansen var i harnisk, ifølge Football London, og beskyldte Klopp for å prøve å lokke til seg Ødegaard.

Det var «det siste Arsenal-fansen trengte å se», ifølge Liverpool Echo, på et tidspunkt der han ikke var permanent klar for klubben.

Og scenen «tente en gnist» om en mulig fremtid i Liverpool for Ødegaard, skrev lokalavisen.

Det var tydelig at de hadde et godt forhold fra før. Flere medier beskrev det som «en dyp samtale».

Nå åpner Klopp for første gang opp om hva som lå bak.

– Jeg liker ham skikkelig godt. Det er lett nå for tiden. Det var litt vanskeligere i starten av karrieren hans da han var i Real Madrid. Da så det ut til at det kanskje ikke ville gå veien for ham. Jeg var virkelig skuffet over det, for vi ønsket ham i Dortmund da han var veldig ung, sier Klopp til TV 2.

Se TV 2s intervju med Klopp om Ødegaard:

– Jeg har alltid fulgt ham

Det har blitt skrevet mye om klubbene som prøvde å signere Martin Ødegaard da han skulle forlate Strømsgodset i slutten av 2015, men svært lite av det har handlet om Klopps fremstøt.

Markedssjef Rune Marthinsen sa til Daily Mirror tidligere i år at Ødegaard «fikk et veldig godt inntrykk av Arsenal og Liverpool, og ble imponert av Jürgen Klopp i Dortmund, men han valgte Real Madrid».

– Vi hadde en lang samtale da han fortsatt var en gutt, sammen med faren hans. Til slutt bestemte han seg for Madrid, og det er greit, men det er derfor jeg alltid har fulgt ham, sier Klopp.

Foran møtet med det som var hans favorittklubb i oppveksten, kan Ødegaard smykke seg med Arsenals kapteinsbind og status som en av Premier Leagues beste midtbanespillere denne sesongen.

– Jeg er virkelig glad for at han nå har blitt den spilleren vi alle forventet at han skulle bli. Faktisk enda bedre enn det, om du vil. Han spiller en massiv rolle i et ufattelig sterkt Arsenal-lag. Han er fortsatt ung, klar i hodet, veldig innflytelsesrik. Jeg kan ærlig talt ikke si noe som helst negativt om ham. Virkelig en toppspiller, sier Klopp.

– Hele verden gikk amok

– Du sier du har fulgt ham siden han var en gutt. Hvor imponert er du over at han har overkommet alle forventningene og utfordringene han har møtt på, og blitt den spilleren han er i dag?

– Det er veldig, veldig imponerende, innleder Liverpool-manageren og fortsetter:

– Du kan bare tenke deg hvor mange talenter, enorme talenter, «crazy» talenter, jeg har sett i løpet av en god stund i denne bransjen. På den tiden var Martin 15 år og spilte allerede i Eliteserien i Norge. Hele verden gikk amok.

Han tenker seg litt om.

– Jeg er ikke sikker, dere må spørre ham, men kanskje jeg var for ærlig den gangen, sier Klopp om Ødegaard-møtet i 2015.

– Jeg sa til ham at han fortsatt var en gutt, at han fortsatt gikk på skolen, alle disse tingene. Vi ville skape et miljø der han kunne vokse og utvikle seg, sier han.

Så skyter tyskeren inn med et flir:

– Hvis du sammenligner byen Dortmund og byen Madrid, ville jeg kanskje tatt den samme avgjørelsen.

– Men jeg hadde elsket det om han hadde signert for oss da. Men det går helt fint, det er ikke viktig nå.

Det viktige, understreker Klopp, er at Ødegaard klarte å kjempe seg gjennom tøffe tider og har endt opp med å lykkes på aller øverste nivå.

– Frem til han var 15 år, opplevde han trolig ingen motgang. Etter det gikk veldig mange ting imot ham. Det gjør ham til mennesket han er nå, mannen han er nå, og spilleren han er nå, sier Klopp.

Og avslutter med en hilsen til far og sønn Ødegaard:

– Jeg tror de er ganske fornøyd med hvordan det gikk.