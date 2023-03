«Klikket» etter VAR-avgjørelse - tre utvisninger på rappen

Man. United - Fulham 3-1

Saken oppdateres!

Alt startet så lovende for Fulham mot Manchester United. Etter 50 minutter tok gjestene en overraskende ledelse i Manchester. Aleksandar Mitrovic bredsidet inn scoringen etter en corner.

Men etter 70 minutter skjedde hendelsen som endret alt. Jadon Sancho fikk en gigantisk mulighet til å utligne, men ble stoppet av Willian som reddet på strek.

Reprisen viste at brasilianeren brukte hånden til å stoppe ballen. En VAR-sjekk førte til både straffe og rødt kort.

Samtidig ble Fulham-manager Marco Silva utvist for sin oppførsel da dommer Chris Kavanagh skulle gjøre VAR-sjekken.

Etter avgjørelsen eskalerte det ytterligere. Mitrovic ble rasende da han så Willian få det røde, og serberen svarte med å skubbe borti dommeren samtidig som han var helt oppe i ansiktet til kamplederen.

Aleksandar Mitrovic reagerte med fullstendig hodemist da Willian fikk det røde. Sekunder senere ble også serberen utvist. Foto: CARL RECINE

Dermed ble Fulham redusert til ni mann og med en manager som vandret hvileløst rundt i spillertunnelen.

– Det var et eksempel på selvdestruksjon fra Fulham. Det var en emosjonell kamp og vi har alle vært der. Det var 90 sekunders galskap som kostet dem kampen, sier Roy Keane i ITV-studio.

Fulham-manager Marco Silva fikk rødt kort for protester. Foto: Martin Rickett

– For en vill rekke av hendelser. Jeg har aldri sett noe lignende, sa tidligere Manchester United-spiller Febian Brandy i BBC-studio.

Straffen dunket Bruno Fernandes i mål til 1-1. Kun minutter senere økte Marcel Sabitzer til 2-1 med en frekk avslutning etter et pent angrep. På overtid dunket Fernandes inn sitt andre for kvelden.

Med kun ni spillere var Fulham aldri i nærheten av å kunne avansere i FA-cupen.

Silva: – Jeg burde ikke blitt utvist

Manager Marco Silva var fortsatt rimelig het i toppen i et intervju vist på Viaplay.

– Vi var det klart beste laget før utvisningen. Det er vanskelig for oss å forstå. Vi ble snytt for et straffe i førsteomgang som ikke ble sjekket, sier Fulham-manageren.

Portugiseren mener også at han ikke burde blitt utvist.

– Gjorde jeg noe jeg er glad for? Nei, absolutt ikke. Men jeg har stor tvil om jeg burde blitt utvist. Jeg sa ikke noe til ham som burde gitt meg rødt kort.

Marco Silva og Fulham ødela for seg selv i FA-cupkvarten. Han ville ikke kritisere Mitrovic for mye etter kampen. – Han må kontrollere følelsene sine mye mer, i likhet med hva alle vi burde gjøre, sier han til ITV. Foto: PAUL ELLIS

Manageren ramset også opp hvilke feil dommer Kavanagh hadde gjort mot Fulham tidligere denne sesongen.

I semifinalen venter Brighton på Wembley for Manchester United. I den andre semien møtes Manchester City og Sheffield United.

– Jeg har ingen sympati for Fulham. De vil få sympati fra noen, men ikke fra meg. De hadde en mulighet og de kastet den vekk, sier Roy Keane.