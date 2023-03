Klaveness opplevde å bli hørt av FIFA: – Det er et viktig steg

Saken oppdateres

Michael Llamas i Fifa snakket om Norges todelte forslag i en video under kongressen. Der kom det frem at Fifa forplikter seg til å undersøke hvilket ansvar de har for menneskerettighetsbrudd i Qatar.

Dette kommer samtidig med rapporter om at Qatar avsluttet samarbeidet med fagforeninger om å forbedre arbeidstakerrettigheter to dager etter VM-finalen.

– Det er et viktig steg, samtidig som vi vet at det er masse jobb. Det er masse materiale og det skal nomineres inn medlemmer som kan dette. Det må også ære nært nok Uefa-gruppen, slik at man får innsyn. Å få en forpliktelse fra Fifa, åpent, på den demokratiske scenen som dette skal være var veldig viktig. Det trodde vi ikke skulle skje, sier president i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, til TV 2.

Llamas snakket om at dette er en kjernesak hos forbundet. Det satt Klaveness stor pris på.

– Han brukte anledningen til å ville implementere artikkel seks, som er en hjørnestein i hele policyen. Det var veldig viktig. Så skal det leveres på det. Vi er veldig opptatt av holdninger og en kultur i den internasjonale fotballen. Der bidro han, og vi har fått det vi ba om, sier hun.

PRESIDENT I NFF: Lise Klaveness var tilstede under Fifa-kongressen, i Rwanda. Foto: Daniel Sannum Lauten

TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg, mener Fifa pakket inn beskjeden.

– FIFA gjør fortsatt alt de kan for å begrense debatten om menneskerettighetsbrudd i fotballens navn. Vi ser hvordan Fifa gjør sitt beste for å gjøre saken minst mulig når de delegerer det til en underkomité som svarer via video, i stedet for at Infantino svarer selv. Mye av svaret fra underkomiteen var et forsvar for den linja FIFA har hatt hele tiden, sier TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg.

Uansett tenker eksperten at det var bra at beslutningen om å ikke skyve vekk Norges forslag ble tatt.

– Det er et viktig gjennomslag for Norge. Det er imponerende å se hva Lise Klaveness har fått til på sine to første FIFA-kongresser, når vi vet hvor tungrodd FIFA er, sier hun.

MENER FIFA PAKKER INN SAKEN: TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Klappet ikke

Lise Klaveness varslet før kongressen at hun ikke ville klappe, da Infantino ble gjenvalgt som Fifa-president. I dette ble hun støttet av land som Nederland, England, Sverige og Tyskland.

Hun ga ingen applaus da Infantino ble valgt igjen som president.

– Det var ikke en protest. Det var en avstemming hvor han ble valgt gjennom applaus. Vi stemmer jo ikke på han, så det var sånn vi måtte gjør det sier Klaveness.

Infantino har sittet som Fifa-president siden han tok over etter skandaleombruste Sepp Blatter i 2016. Han ble gjenvalgt i 2019, og også da skjedde det uten motkandidater.

– For de som elsker meg. Og for de som hater meg, jeg vet det er noen… jeg elsker dere alle, sa Infantino etter å ha blitt gjenvalgt.