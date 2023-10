Klaveness om Solbakken: – Ikke noe tema for oss nå

FIASKO: TV 2s eksperter mener det norske landslaget må se på mulige endringer for å unngå ny fiasko i VM-kvalifiseringen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Både TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen og TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener Ståle Solbakken er rett mann til å lede Norge i VM-kvaliken som starter i 2024.

Men det må en endring til for at det ikke skal bli en ny fiasko for det norske landslaget.

– Hvilke grep Solbakken skal gjøre er den store fotballfaglige diskusjonen som må tas i det norske trenerapparatet. Spiller Norge for ambisiøst? Legger vi for mye vekt på at vi har spillere som Martin Ødegaard og Fredrik Aursnes i store klubber som behersker å spille fotball?, spør Øyvind Alsaker.



– Eller finnes det andre tilnærminger som gjør at Erling Braut Haaland kommer til større og flere sjanser og scorer de viktige målene i de store oppgjørene? Det er en svær debatt, og den må tas nå, konkluderer TV 2s kommentator.



Klaveness: – Står ved planen

Fotballpresident Lise Klaveness svarer slik på fremtiden til Ståle Solbakken:

– Jeg står ikke dagen etter en landskamp og vurderer en langsiktig plan, jeg leder jo også sammen med et styre. Men jeg skal være helt tydelig på at vi forlenget med Ståle på et tidspunkt der det allerede var litt usikkert. Vi hadde tatt ett poeng mot Georgia borte, null poeng mot Spania, og vi ønsket å forlenge og ha en langsiktig plan med Ståle. Det står vi ved. Det er ikke noe tema for oss nå. Vi har tillitt til Ståle Solbakken, sier Klaveness til TV 2.

– At EM-drømmen røk nå har ingen betydning for hans rolle som landslagssjef?



– Nei.



Klaveness innrømmer at det er skuffelse i Fotballforbundet etter EM-kvaliken.

– Det er klart at dagen derpå er vi alle veldig skuffet. Kanskje ikke mest over den kampen, men kvaliken sett under ett, sier fotballpresidenten.



– Til tross for at resultatene er skuffende, har det vært mange veldig gode kamper, synes jeg. Bortekampen mot Spania er ett eksempel, Skottland var også en veldig bra kamp, så var de siste ti minuttene selvfølgelig en stor, stor skuffelse.



– Hva kan du si om fremgangen under Solbakkens ledelse?



– Jeg synes det har vært en veldig god fremgang under Ståle Solbakken sin ledelse. Laget har noe i et mesterskap å gjøre, og så er vi veldig, veldig skuffet over resultatene som har vært den siste tiden, selvfølgelig.



– Vi har sviktet



Jesper Mathisen er hundre prosent sikker på at Solbakken leder Norge i neste års VM-kvalik, men forstår hvorfor det har oppstått en tvil rundt hans ledelse.

– I mine øyne var den prestasjonen mot Spania i går den mest skuffende i hele dette gruppespillet. Norge var milevis unna Spania. Så jeg forstår veldig godt alle de som har sådd tvil rundt Solbakkens prosjekt etter å ha sett kampen i går, for den var rett og slett ekstremt skuffende. Kanskje den aller mest skuffende etter at Solbakken ble norsk sjef.



– Men når du sier alt dette, hvorfor er han da rett mann videre?



– Fordi han har den støtten han har blant de store norske spillerne. Men, vi har også noen mangler. Spesielt på keeper- og stopperplass har vi igjen sett at i kampene mot de bedre motstanderne har vi rett og slett sviktet.



Både kaptein Martin Ødegaard og Ståle Solbakken selv pekte på at landslaget har tatt store steg tross en skuffende EM-kvalifisering.

Det er Alsaker til dels enig i, men peker på den store skuffelsen over åtte kamper.

– Spillemessig offensivt er det lett å være enig i at de har tatt steg. Men jeg har vondt for å huske en svakere kvalifisering tatt i betraktning det spillermateriellet Ståle Solbakken tross alt rår over, sier Alsaker.



– Spania og Skottland, som er de lagene vi slåss mot for å få en av de to plassene, er kvalifisert til EM med to kamper igjen å spille. Det er uhørt resultatmessig. Så lenge så Solbakken har den støtten i spillergruppen, får han lov til å fortsette. Men det blir vanskeligere for hver mislykkede kvalifisering. Autoriteten forsvinner litt hos ham som leder laget og legger taktikken. Det er alvor rundt Solbakken og hans prosjekt, understreker Alsaker.



