Klaveness frykter alvorlige konsekvenser: – Vi er redde nå

Norges fotballpresident Lise Klaveness er engstelig over utviklingen i idretten.

Etter at TV 2 satte fokus på strømkrisen i idretten har flere idrettslag kommet fram med historier om hvilken situasjon de befinner seg i.

Ord som krise, alvorlig, skandale og barn som gråter har blitt brukt av idrettsledere og trenere for å beskrive situasjonen.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å få kulturminister Anette Trettebergstuen i tale, men har blitt henvist til hennes statssekretær.

– Vi er redde nå. Etter pandemien har vi opplevd veldig stort frafall og det er vanskelig å få tak i frivillige. Det er en veldig stor bekymring fra før, sukker fotballpresident Lise Klaveness til TV 2.

– Så kommer disse galopperende energiprisene. Det er ikke bare strøm, det er også andre energiformer. Vi støtter idrettspresident Berit Kjøll. Når hun slår veldig høy alarm, så støtter vi det.

STILLHET: Kulturminister Anette Trettebergstuen har ikke uttalt seg om strømkrisen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kjøll ropte torsdag varsko om strømkrisen i idretten.

– Det er en særs alvorlig situasjon. Strømkrisen struper idretten, sa Kjøll til TV 2.

– Går mest utover de fattigste

Klaveness håper regjeringen kan sette seg til bords med idretten igjen og se om man kan øke strømkompensasjonspakkene ytterligere.

– Det koster mer enn det smaker å holde det på nivået det er nå, sier fotballpresidenten og utdyper:

– Idretten er rigget slik at man ikke kan trene på formiddagen og drive med masse tilpasninger. Det er når strømmen er på sitt dyreste og energien er på det dyreste at aktiviteten drives. Det vil gå mest ut over de fattigste og de som har minst, de som allerede er veldig utsatt etter pandemien.

ISEN SMELTER I MØRKET: Etter at ishallen på Nærbø måtte stenge som følge av de dyre strømprisene. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Klaveness legger vekt på at folkebevegelsen «vi er en del av» er tuftet på frivillighet.

– Man har ikke stor fleksibilitet verken i byråkrati eller kostnader. Det må egentlig sammenliknes med skolen. Dette er den største tilhørighetsarenaen utenfor skolen.

– Tar norske myndigheter idretten på alvor?

– Strømpakken slik den er i dag er vi veldig avhengig av og takknemlig for. Jeg er fortsatt der at jeg håper at man kan sette seg ned og revurdere og få forklart hvorfor dette er så viktig og øke litte grann.

Hun mener utfordringene rammer flere enn mange tenker seg.

– Det er en krise for hele Norge dette. Det er ingen enkle vurderinger myndighetene skal gjøre, men det å få understreket hvor sårbar denne bevegelsen er etter pandemien, der voksenbredde stod stille i nesten halvannet år, er viktig.

– Veldig urolig

TV 2 har de siste ukene vist flere eksempler på hvordan de høye strømprisene rammer idretten.

Nærbø IL i Rogaland har allerede stengt ishallen. I Bergen har Fana IL gått hardt ut mot dagens strømstøtteordning, mens Åsane Arena har måttet få milliardærhjelp for å få betalt strømregningene.

ALVORLIG: NFF-president Lise Klaveness mener frafallene vil få en galopperende effekt. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Klaveness forteller at krisen har satt dype arr og frafallet i enkelte regioner er veldig stor.

– Man har ikke en stor tank å gå på. Jeg håper og tror myndighetene tar idretten på alvor, det gjør de jo, men det er det å få «tunet» dette. Slik at man kommer gjennom vinteren på en god måte.

– Livsgnist og det å være i bevegelse, det må telle litt og?

– Ja, det er bare at etter pandemien ser vi at etterdønningene er så alvorlige. Det er klart når frafallene blir sånn at man ikke kan stille lag får du den galoperende effekten og veldig fart på kurven i negativ retning.

– Når du får energikostnadene på toppen av det blir vi veldig engstelige og veldig urolige, og de rapportene har vært lenge. De har vært siden i mars når jeg ble valgt som president og nå kommer strømutgiftene på toppen.