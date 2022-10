Klaveness forlangte handling rundt «elefantene i rommet» i Europarådet – fikk Qatar-støtte av Fifa

Den norske fotballpresidenten deltok, sammen med blant andre Fifas assisterende generalsekretær Alasdair Bell, i en eksperthøring i regi av Europarådets parlamentarikerforsamling torsdag. Temaene var godt styresett i idretten og beskyttelse av arbeideres rettigheter i Qatar.

Der holdt Klaveness et innlegg der hun igjen rettet hard kritikk mot Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), både for tildelingen fotball-VM til Qatar og i tillegg det Klaveness kalte «elefantene i rommet» det fortsatt ikke snakkes nok om.

– Vi har fortsatt til gode å snakke om noen av elefantene i rommet: Vi må sørge for at uforklarlige dødsfall blir etterforsket. Arbeidernes stemmer og retten deres til å organisere seg. Kriminalisering av homoseksuelle, homofile som blir jaktet på. Endringene må bli varige før vi kan snakke om å etterlate oss en arv rundt dette, sa en engasjert Klaveness i sitt innlegg.

Hun understreket videre at det er tatt skritt i retning viktige reformer.

– Disse politiske endringene implementes av nasjonale særforbund, inkludert mitt eget. Men papirreformer, for det er det de til en viss grad er, er ikke i nærheten av nok, sa Klaveness.

Vil ha handling

Videre etterlyste hun handling fra Fifa-toppene.

– Dessverre kan vi ikke se at Fifa gjør nok i praksis. Det påvirker oss alle, det påvirker alle forbund. Måten Fifa blir sett på, påvirker hvordan vi alle blir sett på i fotballen, sa fotballpresidenten.

Hun var tydelig på at mange løfter ennå ikke er blitt innfridd.

– Avvisning, forsinkelser og hule forpliktelser er ikke godt nok i denne saken. Fifa må bruke all sin tyngde for å få endring på plass, sa Klaveness.

Ved siden av et fond som kompenserer familiene til dem som har vært rammet av ulykker i forbindelse med VM-forberedelsene i Qatar, fremsatte Klaveness også et ønske om at det opprettes et ressurssenter, slik at arbeidere i Golfstaten eksempelvis får hjelp til å organisere seg.

– Vi forlanger også at sikkerhet og rettigheter til LHBTQI+-personer samt fundamental respekt for kvinnefotball bør være ikke-diskuterbare krav for å få arrangere de største mesterskapene i fotballen, sa fotballpresidenten.

Fikk Fifa-støtte

Etter innlegget til Klaveness fikk Fifas assisterende generalsekretær ordet. Han kom Klaveness i møte med hensyn til det nevnte fondet.

– Det er viktig å prøve å se at enhver som ble skadet som en konsekvens av å jobbe med VM, får dette rettet opp på en eller annen måte, sa Alasdair Bell.

– Dette er absolutt noe vi er interesserte i å gå videre med, la han til.

Klaveness understreket at hun ser utfordringer ved å skulle etablere et slikt fond.

– Det er vanskelig å lage rammer for dette, men det er nødvendig, også for tidligere inntrufne skader og dødsfall, sa fotballpresidenten.

Europarådet har tidligere vært tydelig i sine standpunkter på at prosessen rundt tildeling av VM til Qatar ikke var gode nok, både med hensyn til menneske- og arbeidsrettigheter i vertsnasjonen.

– Vi må være ærlige, det skjedde på en uakseptabel måte. Og det har fått uakseptable konsekvenser, sa Klaveness til parlamentarikerne torsdag.

(©NTB)