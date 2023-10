Klar tale: – Ligger et hestehode foran

GODE VENNER: Erling Braut Haaland og Jude Bellingham spilte sammen i Dortmund. Nå blir duoen sett på som to av de heteste kandidatene til å vinne neste års Gullballen-trofé. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

Lionel Messi (36) snøt mandag Erling Braut Haaland (23) for Gullballen, og vant sitt åttende trofé.

Argentineren har sammen med rivalen Cristiano Ronaldo (38) dominert prisutdelingen de siste femten årene.

Men nå spiller duoen i henholdsvis Inter Miami og Al-Nassr, og går mot slutten av karrierene sine: Verdensfotballen går nå inn i en ny æra, med andre ord.

Lionel Messi åpnet opp til TV 2 om hvem han anser som favoritter til å vinne den prestisjetunge prisen i årene som kommer.

– Det har jeg sagt tidligere, hans (Haalands) tid kommer, som Mbappés. De er fremtiden: Alle vi tenker at de vil være de neste favorittene til å vinne prisen, sa han til TV 2.

HAR TROEN PÅ HAALAND: Lionel Messi tror jærbuen vil være med å kjempe om Gullballen i årene som kommer. Foto: Franck Fife / AFP

– Haaland er ikke favoritten

Konkurransen vil imidlertid bli stor de neste årene, skal man tro det argentinske fotballikonet.

– Det er også mange andre unge spillere av høyt kaliber. De vil prøve å gjøre det vanskelig for ham å vinne prisen, sa han til TV 2.



Jude Bellingham (20) er et annet navn mange tror vil prege kåringen i tiden som kommer.

– Jeg tror det vil bli Haaland, Bellingham, og selvfølgelig Mbappé. Jeg tror det vil bli de tre som tar opp den nye kampen, sa England-legende og TV-profil Gary Lineker til TV 2.

KJEMPER OM PRISEN: Jude Bellingham og Erling Braut Haaland. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters

Kampen om neste års Ballon d'Or startet i august i år og strekker seg frem til juli neste år.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller er tydelig på hvem som leder kappløpet om prisen så langt denne sesongen.

– Haaland er ikke favoritt. Det er én favoritt akkurat nå – og han heter Jude Bellingham, for han ligger et hestehode foran alle andre, er hans analyse.

Dette er kriteriene for å vinne Det er hundre journalister fra de hundre best rangerte Fifa-nasjonene som avgir stemme. Én fra hver nasjon. French Football som står bak utdelingen av prisen har lagt følgende tre kriterier til grunn for journalistene som skal avgi sin stemme: 1. Individuell prestasjon, viktige bidrag og imponerende oppførsel på banen. 2. Vital rolle på laget og bragdene deres. 3. Å være fair og vise klasse på banen.

Bellingham med Haaland-hyllest

Midtbanespilleren står med tretten scoringer på like mange kamper i LaLiga og Champions League for Real Madrid.

– Han har hatt en hel ubegripelig start i Real Madrid. Hvis han fortsetter i samme spor, og England leverer i EM, så er det mye som skal til for at Haaland slår ham.

Jude Bellingham hadde kun varme ord å si om jærbuen når han pratet med TV 2.

– Jeg har enorm respekt for ham og hans familie: Primært fordi de er flotte folk. Hans fotball snakker for seg selv. Å være så bra, en sånn fotballmaskin som han er, og likevel være ydmyk – det er så spesielt.



Lanserer problem

Landslagssjef Ståle Solbakken hadde også sine betraktninger rundt veien videre for kampen om prisen.

– Det et er mye som tyder på at dette er Messi sin åttende og siste gullball, sa han i TV 2s Gullballen-sending, og fortsatte:

– Den nye generasjonen kommer, med Mbappé, Haaland, Bellingham og kanskje Vinícius Júnior fra Real Madrid. Det er de som skal kjempe om dette i fremtiden, konstaterer han.

JAKTER MESTERSKAP: Ståle Solbakken og Erling Braut Haaland. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

VM-triumfen til Argentina i Qatar, ble av mange ansett som et avgjørende element for at Lionel Messi trakk det lengste strået i årets utdeling.

Erling Braut Haaland og Norge klarte ikke å kvalifisere seg til neste års EM gjennom gruppespillet, og er nå avhengige av en eventuell Nations League-playoff.

TV 2s fotballekspert tror at mangelen på tilstedeværelse i mesterskap kan slå uheldig ut for Haaland i kampen om Ballon d'Or.

– Det er blitt et problem for ham. Andre spillere som har vært litt i samme sikte, som for eksempel Lewandowski – som burde ha vunnet den i 2020 – og Luka Modric i 2018.

– De har jo vært på landslag som har kommet til mesterskap. Så det er en veldig viktig del av det for Haaland, mener Stamsø Møller.

Erling Braut Haaland (23) vant prisen for årets spiss under gårsdagens utdeling.