Klar oppfordring til Solbakken: – Veldig overrasket

Se Mohamed Elyounoussis nydelige scoring i videovinduet øverst!

FCK var sjanseløse mot Manchester City i åttedelsfinalene i Champions League, men én mann trekkes frem som et stort lyspunkt.

Mohamed Elyounoussi (29).

TV 2s eksperter Morten Langli og Jesper Mathisen mente begge at «Moi» var banens beste mot giganten City.

– Det var hyggelig, sa Moi til TV 2 etter kampen.

– Vi hadde ikke noe press på oss, vi hadde ingenting å tape. Vi har fortjent å komme hit, men vi var uheldige som trakk City. Vi skal likevel være stolte over det vi har prestert i Champions League denne sesongen.

NORSK DUELL: Mohammed Elyounoussi passerer norske Oscar Bobb. Foto: Nick Potts

Etter fem år i Premier League og Southampton måtte Elyounoussi forrige sommer finne seg en ny klubb.

Moi har selv sagt til TV 2 at han avslo svært lukrative tilbud før han takket ja til FC København. Ifølge TV 2s opplysninger takket sarpingen nei til tre konkrete tilbud fra Emiratene, USA og Europa.

– Det at han valgte FCK, er for meg et valg som viser at han fortsatt har landslagsambisjoner. Han hadde langt bedre økonomiske tilbud, hvor han kunne tjent veldig mye mer penger, men veien til landslaget hadde væt vanskeligere. Det var et voksent og klokt valg av ham å velge FCK, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Forventer landslagsplass

Elyounoussi ble i utgangspunktet ikke tatt ut i landslagstroppen sist, men kom med i siste liten etter at Antonio Nusa meldte avbud grunnet en skade.

Denne gangen mener TV 2s eksperter at det ikke bør være tvil.

På Etihad i forrige uke satt Ståle Solbakkens assistent Brede Hangeland, som var ekspertkommentator for TV 2.

Der fikk han se Moi varte opp med en praktscoring.

– Når du ser hva han leverer i kveld (mot Manchester City) … så skal han selvfølgelig være med i landslagstroppen, sier Jesper Mathisen.

Tirsdag tas troppen til Norges landslag ut til privatlandskampene mot Tsjekkia og Slovakia.

– Jeg blir veldig overrasket om han ikke blir tatt ut, sier sørlendingen.

Morten Langli er svært positivt overrasket over det sarpingen har vist i Champions League denne sesongen.

– Jeg forventet at han skulle være god for FCK, men jeg synes at han har dratt opp nivået til de andre spillerne i nesten hver eneste kamp. Jeg er ganske sikker på at han blir tatt ut i troppen, sier Langli.

– Han er en verdifull spiller å ha med. Han kan bekle flere roller offensivt. Vi har jo hørt om Moi lenge, men han er bare 29 år gammel, han har mange gode sesonger igjen, sier TV 2s ekspert.

Valget om å dra til Danmark angrer ikke Moi på i det hele tatt.

– Det har vært veldig bra. Jeg har kommet inn og fått en veldig fin rolle på banen, men også utenfor som en leder klubben ønsker jeg skal være. Det har fungert veldig bra, jeg har funnet meg selv, spilt i mange forskjellige posisjoner og fått den utfordringen. Jeg og familien trives godt i København, sier han til TV 2.