Klar for enorm oppgave: – Det er helt spinnvilt

Jørgen Strand Larsen begynner å bli varm i Celta Vigo-trøya. 22-åringen er blitt en fast inventar i startoppstillingen, og har virket å tatt nivået allerede.

– Det er helt surrealistisk. For to år siden hadde jeg ikke dette her i tankene engang. Da spilte jeg i Eliteserien og prøvde å score mer enn ett mål hver tredje kamp. Jeg slet jo sånn med å score den tiden, sier Strand Larsen til TV 2.

Det er bare to år siden haldenseren forlot Sarpsborg 08 og prøvde lykken i nederlandske Groningen. I sommer ga han klart utrykk for at han ønsket seg bort, og på «deadline day» gikk overgangen til Spania i boks.

– Jeg har kommet til et fantastisk sted. Det har vært noen hektiske uker nå. Jeg har spilt noen kamper, kommet til en del sjanser og spilt noen gode kamper. Målene kommer til slutt, det er det ikke noe tvil om. Å komme såpass bra inn i en spillergruppe, og ikke minst LaLiga, hadde jeg ikke trodd.

– Ser ut som han hører hjemme på det nivået her

I høst ble han også tatt ut på landslaget for første, «ordentlige» gang, etter at han tidligere bare har vært med nødlandslaget. Men nå er det en intens høst med Celta Vigo som gjelder.

– Nå er det å prøve å lære seg spansk og lære seg kulturen, og komme godt inn i gruppa. Det har jeg allerede gjort, og jeg håper det kan bli noen veldig fine år i Celta. Nå skal jeg bare jobbe på til «sky is the limit».

Til nå har Strand Larsen markert seg med en assist, godt spill, og så skaffet han et direkte rødt kort da han ble felt alene med keeper. Scoringen har fortsatt uteblitt, men det stresser han foreløpig ikke med.

– Om det er Celta resten av livet, tilbake til Nederland eller en toppklubb i Spania om noen år, det vet jeg ikke. Med den starten jeg har fått viser at det fullt skal være mulig å prestere bra i noen år fremover og score nok av mål.

DETTE VENTER: Som 13-åring satt Jørgen Strand Larsen øverst på tribunen og så Lionel Messi og co. herje med store øyne. Nå skal han med all sannsynlighet spasere utpå Camp Nou. Foto: Joan Monfort

Kan ikke vente til Camp Nou

Søndag venter en formidabel test - kanskje den største kampen i Strand Larsens karriere.

Da skal Celta Vigo møte Barcelona på Camp Nou foran nesten 100.000 tilskuere. Der er sjansene store for at Strand Larsen skal spille.

– Det var det første jeg tenkte på etter jeg signerte for Celta, da vi gikk gjennom kampene vi skulle spille. Ja, vi hadde Atlético Madrid borte - ekstremt kult. Men at Barca kom etter landslagspausen... Det er helt spinnvilt.

TAPTE: Celta Vigo hang godt med mot Atlético Madrid, men tapte 4-1 i september. Foto: SUSANA VERA

Selv sliter han nesten med å forstå at han straks skal i aksjon på stadion han selv var på som liten.

– Jeg var der som 13-åring og satt på toppen av Camp Nou og så Messi spille. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle spille der om ti år. Det blir helt rått.

Likevel er han klar på at omgivelsene ikke skal gå utover prestasjonen på banen.

– Da vi gikk ut på Metropolitano borte mot Atlético at jeg glemte litt hvor jeg var. Jeg ser meg ikke rundt å tenker at det er kult før kampen er over. Man er i øyeblikket, påpeker 22-åringen.

I Barcelonas storstue skal Celta få bryne seg på Robert Lewandowski, som etter overgangen fra Bayern München i sommer har scoret ni mål allerede i LaLiga.

– Han er sannsynligvis den beste spissen akkurat nå sammen med Haaland. Han er en enormt bra spiss, så jeg håper han ikke scorer for mange mål. Det blir bra å spille mot ham.

– Hva tenker du om mulighetene for å ta poeng der?

– Det blir tøft, men vi hang bra med mot Atlético i 90 minutter, og resultatet lyger litt. Alt er mulig i fotball, så det hadde vært deilig å fått seg en kasse der, gliser han.