Klar dom: – Ikke bra og må bort

Norge avsluttet EM-kvaliken med 3-3 mot Skottland og går glipp av nok et mesterskap.

Med tolv baklengsmål i gruppespillet er flere eksperter kritiske til Solbakkens forsvar.

– Hvem skal være sjefen i dette forsvaret? Vi har null kontroll på flere situasjoner. Vi har bare flaks, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Må bort

Hun er blant dem som mener Norge burde vurdere å spille med tre bak, da hun tar opp Skottland-kampen til Kristoffer Ajer, som har spilt for Stefan Strandberg de to siste kampene.

– Her er det ingen som støter opp og tar ansvar. Ajer rekker opp hånden, bommer, gjør en fryktelig takling og får gult kort etter ni minutter, sier Gulbrandsen og fortsetter:

– Det er ikke bra. Disse situasjonene må bort. Det er her jeg mener flaks og uflaks vipper bort fra Norge. Jeg tenker at i visse kamper kan det hende vi burde vært tre midtstoppere bak, sier eksperten.

Solbakken svarer på pressekonferansen at han ikke har planer om store defensive endringer inn mot neste kvalik.

– Hadde det vært sånn at vi hadde sluppet til så mange sjanser at det hadde vært samsvar mellom antall sjanser og mål imot, så hadde det vært åpenlyst. Men når det ikke er det, så må jo vi studere det enda nærmere.

Kritisk Rekdal

– Har du vurdert tre stoppere?



– Alle tror at det er løsningen. For oss så har vi et grunnspill offensivt. Vi skal ha Martin i den beste posisjonen, vi skal ha Erling i den beste posisjonen.

– Vi har ikke noen planer om å spille med tre stoppere, det har vi ikke. Leo Østigård, hvis du skal bygge noe rundt ham, han spiller aldri med tre for eksempel og er ikke så dus med det heller, sier landslagssjefen.



NRKs ekspert Carl Erik Torp og VGTVs Kjetil Rekdal er i tillegg kritisk til Norges soneforsvar.

– Det har absolutt ikke vært heldig i denne kvaliken. Og vi ser det her i dag, det er for enkelt å score mål på Norge, rett og slett, sa Torp.



– Vi har blitt fortalt om dette soneforsvaret vårt, som er så fantastisk. Men vi slipper inn mål så det ljomer etter i avgjørende kamper, sa Rekdal.

Solbakken synes likevel det er vanskelig å argumentere for at Norge skal gjøre endringer i forsvarsspillet.

– Det er i og med at det er såpass få sjanser imot oss. Før runden var Ørjan (Nyland) den keeperen som var nummer ni eller ti med minst skudd på seg av alle i lagene hele kvaliken. Og vi var fire eller fem på færrest sjanser imot oss. Likevel har vi sluppet inn såpass mye, sier Solbakken.