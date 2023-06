Klar beskjed til fansen: – Hjelper ikke oss i det hele tatt

MANER TIL STØTTE: Olaus Skarsem er tydelig på at Rosenborg trenger all hjelpen de kan få. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Den siste uka har stormen i Rosenborg for alvor blusset opp. På mandag krevde styret i klubbens trofaste supportergruppe Kjernen at Kjetil Rekdal og Geir Frigård skulle fjernes fra sin post.



Onsdag ble det samme trenerteamet fredet av klubbens styreleder Cecilie Gotaas Johnsen etter et tre timers langt styremøte.

Etter cupexiten mot Post Nord-laget Stjørdals-Blink torsdag kveld, ble det så hengt opp nye bannere rundt om på Lerkendal, med beskjeder som «Rexit», «en klubb uten plan» og «er dette arven etter Eggen?»

– Spillergruppa, trenerapparatet og det medisinske teamet prøver å ha fokus, ha på skylappene og gjøre noe med det vi kan gjøre noe med. Vi kan ikke bry oss om alt som skjer rundt, da tror jeg ikke vi blir helt gode i hodet. Vi har fokus på det vi kan gjøre noe med og det er at vi skal vinne neste kamp, er den klare beskjeden fra Olaus Skarsem.



– Hjelper oss ikke i det hele tatt

24-åringen fra Melhus er rosenborger på sin hals.

Mye har skjedd på de sju årene som har gått siden han fikk debuten for favorittlaget, men én ting er midtbanemannen tydeligere på enn noen gang; viktigheten av å stå sammen.

– Nå er det fram med kassa, opp med haka og ut å vise seg fram. Vi må ønske å ha ballen, vi må ha et ønske om å underholde og vi må vise at vi bryr oss, rett og slett. Det får vi se på søndag, hundre prosent, sier Skarsem, som samtidig retter en aldri så liten pekefinger mot enkelte supportere:



– Jeg tenker at det hjelper ikke oss noe i det hele tatt at de henger opp banner og sånt, og det hjelper oss heller ikke at det blåser rundt. Men vi prøver å ha fokus og vi prøver å få drahjelp der vi kan få den. Det får vi på kamp, for da jubler dem og da heier dem. Det er viktig, sier Skarsem og får støtte av sin kaptein, Markus Henriksen:



– Jeg forventer og håper at de står bak laget og støtter oss. Det er ikke noen tvil om at man trenger litt ekstra kjærlighet og litt ekstra støtte når ting er tøft. Så er det sånn i Norge at det er et fritt land, og folk må få lov til å vise sine følelser og sine tanker på de måtene de selv velger, men jeg håper og tror at de vil være sånn som de har vært i hele år. De har vært veldig mange og veldig høylytte.



TØFFE TAK: Markus Henriksen er trolig inne i en av sin tøffeste perioder på fotballbanen.

Spiller for trenerne

Når HamKam kommer på besøk til Trondheim i helga, skjer det med et stadig voksende press på Kjetil Rekdal og Geir Frigård.

Med ni poeng på like mange kamper tror mange et nytt nederlag vil forsegle trenerduoens skjebne. Selv RBK-kapteinen innrømmer at laget spiller litt for trenernes fremtid når de entrer Lerkendal-matta søndag.

UNDER PRESS: Kjetil Rekdal og Geir Frigård kjemper for tiden for tilværelsen i Trondheim.

– Selvfølgelig. Vi driver med toppidrett, så det er ikke noen tvil om at om vi taper mange flere kamper nå, så er det vanskelig for hver og en, oss som spillere og også for trenerne. Det er en del av gamet. Jeg tror det er viktig å prøve å finne litt tilbake til gleden, og ikke tenke på alt det negative som skjer rundt oss. Det er lett å si, men jeg tror det er en veldig viktig ting å gjøre i disse tider, sier Henriksen.



Både han og Skarsem understreker også at det er en spillergruppe med utelukkende tillit til trenerteamet som skal kjempe om sesongens tredje trepoenger søndag.

– Tilliten er god. Vi har gått inn i dette sammen og vi skal komme oss ut av det sammen, avslutter Skarsem kontant.