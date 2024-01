Klar beskjed fra norsk stopperhåp: – Jeg vil prøve noe nytt

– Det er ikke noe å legge skjul på, sier Daland til TV 2 og gjør sine intensjoner klinkende klare:

– Jeg ønsker meg videre. Jeg ønsker nye utfordringer og vil prøve noe nytt. Det handler om å ta et steg opp, utvikle seg for å bli bedre, og stille i en bedre posisjon inn mot landslaget.

Daland har spilt for belgiske Cercle Brugge i to og et halvt år. Kontrakten hans utløper på sommeren neste år. Det betyr at han er høyaktuell for en overgang enten under det pågående januarvinduet eller til sommeren.

Selv om han snart har 100 kamper under beltet for den belgiske klubben – og 18 for U21-landslaget – lar gjennombruddet på A-landslaget vente på seg. Daland ble kalt inn av Ståle Solbakken i september etter at både Stian Gregersen og Andreas Hanche-Olsen meldte forfall, men han har foreløpig ikke debutert.

– Jeg har ambisjoner om å kunne være med og kjempe om plassene der i år, fastslår Daland.

Monaco-aktuell

– Hvor hjelpsomt kan det da være å bli solgt snart?

– Jeg tror ikke det vil svekke posisjonen min hvis jeg får gå til en bedre klubb. Det gir mening og er noe jeg har stor forståelse for.

For et år siden var han høyaktuell for den franske storklubben Monaco, som eier Cercle Brugge og dermed er en slags storebror. Daland bekrefter selv at det er det nærmeste han har vært å flytte på seg siden han kom til Belgia. Med tanke på relasjonen mellom klubbene kan det bli aktuelt igjen.

– Hva ville vært ideelt som det neste steget?

– Jeg vet egentlig ikke. Det gjenstår å se. Jeg er ganske åpen og har ingen preferanser om en bestemt liga. Det viktigste er at jeg ønsker å ta et steg opp til en enda bedre liga og bedre klubb som gjør at jeg får testet meg enda mer mot enda bedre spillere. Det føler jeg kan hjelpe meg, sier Daland.

– Up for grabs

Landslagssjef Ståle Solbakken omtaler Daland som «en av spillerne vi har sett mest på», til tross for at han har fått begrenset med muligheter til nå.

– Jeg tror jeg har sett nesten alle kampene hans over en ganske lang periode. Han har manglet litt her og der, men når han er på sitt beste, er vi glad for det vi ser. Det har riktignok vært noen svakheter som har gjort at han har ligget litt bak de andre, sier Solbakken.

Men han varsler klart og tydelig:

– Det er en posisjon som er «up for grabs».

– Bør han bytte klubb?

– Det er ikke noe absolutt krav fra meg, for den belgiske ligaen er ganske fysisk og laget hans har spilt noen gode kamper mot lag som har bedre mannskap. Men dette er noe han må føle på. Hvis han føler at det er det som skal til for at han skal ta det neste steget, er det sikkert nøye kalkulert av ham. Men fra min side er det viktigste at han spiller veldig mye, sier Solbakken.

Det er ikke bare et klubbytte som står i hodet på Daland når han jakter innpass på landslaget. Da han fikk være med på samling i september, fikk han flere tips av assistenttrener og tidligere stopperkjempe Brede Hangeland.

– Det har hjulpet meg med å få noen fokusområder og ting å utvikle. Det er små detaljer som går igjen på det typiske forsvarsspillet, som å forsvare boksen, posisjonering, avstander, lederegenskaper og å ta ansvar der bak, sier Daland.