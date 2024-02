Klar beskjed: – Det eneste som nytter

Denne Premier League-sesongen ser ut til å utvikle seg til en ordentlig klassiker.

Arsenals seier mot Liverpool gjorde sitt for at London-klubben for alvor meldte seg på i kampen om ligatittelen.

Erling Braut Haaland (23) og co. gjorde på sin side jobben mot Brentford.

KOMPISER: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland spiller sammen på landslaget, men i klubbhverdagen er de rivaler. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det går mot en vaskeekte tittelkamp – og i to av klubbene er nordmenn helt avgjørende brikker.

– Begge kommer til å spille sentrale roller, sier landslagssjef Ståle Solbakken, og utdyper:

– Nå har Erling hatt en ufrivillig pause, som nok gjør at han vil stå ut sesongen bra – med kamper i både Premier League, Champions League og FA Cupen. Og Martin leverer jevnt og trutt for Arsenal.

Haaland står med 14 mål og 5 målgivende pasninger. Ødegaard er bokført med 4 mål og 3 målgivende i Premier League.

– Tar de med seg rivaliseringen inn i landslagspausen?

– Nei, den slår de av. Når de er på samling så er det Norge som er fokuset, svarer landslagssjefen.

Følg med på fingeren ...

Mener dette kan svekke Liverpools sjanser

For Liverpool sin del har Jürgen Klopp (56) annonsert at han gir seg etter sesongen.

Tidligere Manchester City-spiller og nåværende Ranheim-trener Kåre Ingebrigtsen mener det kan slå ut begge veier for Merseyside-klubben.

– Det kan være at spillere setter et spørsmålstegn ved sin egen framtid, og tenker: «Hva skjer med meg nå?». Det er mange spillere som har vært der lenge. Det kan gå begge veier, poengterer Ingebrigtsen.



RIVALER: Jürgen Klopp og Martin Ødegaard - her etter Arsenals 3-1-seier. Foto: John Walton

Liverpool-supporter og komiker Henrik Elvestad tror imidlertid at Klopp-nyheten kan gi et positivt utslag.

– Jeg tror og håper det at Klopp går av gir en god effekt, at gutta løper de ekstra meterne. Samtidig så må City bli mette, mener Elvestad, og fortsetter:

– Det er jo lett å tenke at City-lokomotivet skal ture og gå som tidligere, men det har skortet mer i år. Det er færre poeng i år på alle, inkludert City.

Under kan du se oversikten over de resterende Premier-League kampene.

Resterende Premier League-kamper for lagene: Liverpool: Burnley (H) Brentford (B) Luton (H) Nottingham Forrest (B) Manchester City (H) Everton (B) Brighton (H) Sheffield United (H) Manchester United (B) Crystal Palace (H) Fulham (B) West Ham (B) Tottenham (H) Aston Villa (B) Wolverhampton (H)

Manchester City: Everton (H) Chelsea (H) Brentford (H) Bournemouth (B) Manchester United (H) Liverpool (B) Brighton (B) Arsenal (H) Aston Villa (H) Crystal Palace (B) Luton (H) Tottenham (B) Nottingham Forrest (B) Wolverhampton (H) Fulham (B) West Ham (H) Arsenal: West Ham (B) Burnley (B) Newcastle (H) Sheffield United (B) Brentford (H) Chelsea (H) Manchester City (B) Luton (H) Brighton (B) Aston Villa (H) Wolverhampton (B) Tottenham (B) Bournemouth (H) Manchester United (B) Everton (H)

– Det eneste som nytter

Til tross for tap mot Arsenal søndag, så leder fortsatt Klopp og co. ligaen, men de lyseblå i Manchester har én kamp mindre spilt.



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen kommer med følgende spådom om tittelkampen.

– Jeg ble mektig imponert over det Arsenal gjorde mot Liverpool. Det var Arsenal og Ødegaard på sitt aller beste, og helt avgjørende for at de fortsatt henger med, sier TV 2s ekspert.

– Men jeg tror fortsatt det er Liverpool som kommer til å pushe City lengst. For meg så er det City som er den største favoritten: De har erfaringen, kvaliteten og bredden som skal til, legger Mathisen til.

TETT OG JEVNT: Klopp og Guardiola kjemper nok en gang om ligatittelen. Foto: Martin Rickett

Solbakken tror på sin side at det blir jevnere enn mange tror.

– Jeg ser at mange sier at Manchester City kommer til å dra ifra, men jeg synes styrkeforholdet er jevnt. Det blir nok en kamp helt inn, der det er små marginer som kommer til å avgjøre.

Og Norges landslagssjef mener det blir viktig for lagene å fokusere på seg selv i tiden framover.

– Det er det eneste som nytter. Dersom man ikke gjør det, så fungerer det ikke, er hans klare beskjed.

FØLGER LIGAEN TETT: Solbakken tror det blir kamp helt inn. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Kontinuerlig livredd for å jinxe

Elvestad er på sin side redd for å snakke for høyt om en Premier League-tittel i Klopps siste sesong.

– Jeg er jo kontinuerlig livredd for å jinxe. Jeg tror det er helt åpent. Alle prater om City, Arsenal og Liverpool, men vi må ikke glemme at Villa er oppe i det hele.



– Men jeg tar det jo som en bonus at Liverpool er en del av det, etter hva jeg tenkte før sesongen, legger Elvestad til.

LIVERPOOL-SUPPORTER: Henrik Elvestad. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Liverpool-supporteren kommer dog med en klar beskjed retning Ødegaard og Haaland.

– Jeg syns jo som nordmann at det er veldig kult og imponerende, men de må porsjonere det riktig. De kan godt herje, bare det ikke er mot mitt lag, sier komikeren med et smil.