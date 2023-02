Klar beskjed: – Blir dumt å fokusere på det som skrives

Se Brann - Hammarby fra Marbella torsdag 15.55 på TV 2 Play!

– Det er viktig for meg å prøve og bringe videre den kulturen som er bygd opp her.

Ordene kommer fra Andrine Hegerberg som er på plass i Marbella med sin nye klubb Brann, som hun signerte for rundt to uker siden.

– Det blir en del trening nå i januar, vi skal legge grunnlaget for en lang og god sesong. Vi skal jo være med i toppen og i Champions League, sier 29-åringen målrettet.

Det er likevel ikke helt den samme gjengen som tar fatt på oppgaven med å forsvare ligatroféet og cupgullet fra året før.

– Det er jo et usikkerhetsmoment når det gjelder Brann, mener TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Av de som har forsvunnet ut dørene finner man kaptein Tuva Hansen, som nå spiller i Bayern München. Lisa Naalsund har meldt overgang til Manchester United.

Guro Bergsvand har blitt med tidligere toppscorer Elisabeth Terland til Brighton. Ingrid Ryland har lagt opp og blir fotballekspert for TV 2 den kommende sesongen.

I tillegg har Therese Sessy Åsland gått til Madrid CFF og Svava Gudmundsdottir har fått amerikanske NJ/NY Gotham som ny arbeidsgiver.

– Man vet hva de som dro sto for, men det er litt mer usikkerhet knyttet til de som kommer inn. Vi vet ikke om de «bankers» vil levere, selv om det mest sannsynlig er gode spillere, sier Gulbrandsen.

NYTT FJES: Andrine Hegerberg blir å se i rødt den kommende sesongen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Erstatterne er av det mer ubeskrevne bladet, i blant andre finske Nanne Ruuskanen (fra KUPS), Natasha Anasi-Erlingsson (fra Breidablik), Amanda Frisbie (Damaiense) og Alyssa Walker (Kalmar).

Og selvfølgelig den offensive midtbanespilleren fra Sunndalsøra.

– Som folk har påpekt har vi mistet et par viktige spillere, men vi som er her nå driver med å bygge nye relasjoner, sier Hegerberg lurt.

Svarer kritikere

Profiltapene skremmer nemlig ikke nysigneringen, som selv har planer om å gjøre savnet mindre.

– Jeg håper å være med å fylle et rom etter dem, men det er egentlig ikke så mye fokus på det som dere i media skriver om. Vi tenker mest på treningen her nå og bygger på det vi har, sier hun og følger opp med en klar beskjed:

– Det blir dumt å fokusere på dem som har dratt. De kan ikke hjelpe oss med å kjempe i toppen. Det er klart vi har ambisjoner om det, det er det ingen tvil om, fortsetter hun.

I første serierunde venter Lyn borte og man kan trolig vente seg kjæresten Markus Neby, som bor i hovedstaden, på tribunen.

– Om det blir en terningkast seks-serieåpning vil jeg ikke gamble på, det skjer sjelden. Den får vi bare komme oss gjennom, sånn er det år etter år, sier spilleren som har fått trøye nummer ti.

I treningskamp-debuten scoret lysluggen det eneste målet mot Åsane.

– Utifra de få øktene som har vært ser det lovende ut. Jobber vi riktig og kontinuerlig kommer dette til å sitte, sier Hegerberg målrettet og legger til:

– Det er en lang sesong og vi håper å få bygd videre på det som har vært før, selv om noen har forlatt,

Fotballekspert Gulbrandsen sier følgende om den tidligere Häcken-spilleren:

– Andrine begynner å bli litt eldre og har vært ute noen år med skade. I tillegg har hun slitt med litt lite spilletid, men som Toppserie-spiller skal hun være en klassespiller, sier Gulbrandsen.

– Hva kan du bidra med?

– Først og fremst bygge relasjoner. Jeg er veldig god på å lese spillet, holde rytme og sette opp andre, svarer Brann-profilen og fortsetter:

– Så håper jeg å kunne vise frem mine ferdigheter òg, men jeg ser mer på meg selv som en viktig brikke til å bygge et sterkt lag, utfyller 29-åringen.

LAGSPILLER: Andrine Hegerberg vil først og fremst gjøre resten av laget bedre, mener hun selv.. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Gulltørste trøndere

Hos erkerival Rosenborg har ikke endringene i spillerstallen vært like drastiske.

– Det er ganske likt og de har klart å bevare de fleste spillerne. Jeg vil tro at vi igjen får se et sterkt RBK-lag med kanskje enda mer overskudd, sier TV 2s fotballekspert Marit Clausen, som tidligere har spilt hos trondheimsklubben.

RBK tok sølv i Toppserien i 2020 og 2021, og endte i fjor på på 3. plass i mesterskapssluttspillet etter 2. plass i grunnspillet. Nå vil de hvite og svarte ha medalje av edleste valør.

– Det er ingen tvil om at vi har lyst på det gullet og det er det vi ønsker aller mest, sier angrepsspiller Matilde Alsaker Rogde.

– Samtidig handler det om å ta én kamp av gangen og få med oss tre poeng hver kamp. Da har vi veldig troen på det, tilføyer siddisen.

GULL? Rosenborg Kvinner håper å ta det siste steget opp på pallen. Foto: Geir Olsen / NTB

I motsetning til Brann, som har sol og varme på Marbella, tar RBK-leiren sesongoppkjøringen hjemme.

– Vi trener i veldig kamp-like forhold og gjør oss klar til «drittvær» både her og der i november, mars og april, sier målvakt Karen Oline Sneve.

– For her er man ikke like fisefine som sine argeste rivaler?

– Vi skal bli godt rustet, det er bare godvær her, ler Rogde.

– Vi har fantatiske folk som fikser bane til oss, vi bruker ressursene vi har, sier lagvenninne Sneve.

Riise: – Ekstremt tøft

Hos Avaldsnes har trener John Arne Riise et mål om å tviholde på laget som berget plassen med et nødskrik i 2022.

– Vi prøver først og fremst beholde de vi hadde i fjor og ha den samme stammen i noen år, slik at vi kan bygge videre. Flere tok store steg, og så ble vi kvitt noen spillere som ikke passet helt inn, sier Riise.

– Jeg er veldig fornøyd med troppen vi har nå, legger sunnmøringen til.

HÅPER PÅ MER: John Arne Riise og Avaldsnes etter at Toppserie-plassen for 2023 var i boks. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

For Avaldsnes venter trolig en kamp i motsatt ende av tabellen sammenlignet med Brann og Rosenborg. Det starter brutalt med Lillestrøm, Lyn, Vålerenga og Brann.

– De første fire kampene er ekstremt tøffe, men for oss er det like greit å hoppe rett i det. Vi tenker å ta 15 poeng på de kampene, spøker Avaldsnes-sjefen.

– Det var en vanskelig start i fjor også, men da betydde det ikke så mye. Nå betyr alle kamper noe og da er det litt annerledes, sier 42-åringen som sikter til skrotingen av sluttspillsmodellen.

– Hva har dere lært?

– Mine unge jenter har hatt en opplevelse de sjelden vil oppleve i karrieren, med tanke på å alltid spille under press og prestere når de må. Vi har ikke lyst å havne der igjen. Den følelsen av så mye press er ikke enkel å spille med, forklarer treneren.

– Blir heftige gloser

Han gleder seg ekstra til den første serierunden mot LSK Kvinner, for på den andre trenerbenken står tidligere landslagskamerat André Bergdølmo.

– Jeg tekstet med ham og vi gleder oss. Vi vant der borte forrige sesong, men første kamp i sesongen er alle lag usikre og litt nervøse på komme i gang, sier Riise.

– Det kommer til å bli noen heftige gloser, sier den frittalende trenerprofilen med et smil.