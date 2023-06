Klaessons prestasjoner fikk Solbakkens innboks til å koke

Allerede før U21-EM i Romania ble sparket i gang hadde Norges U21-landslagssjef, Leif Gunnar Smerud, bestemt seg for å starte med to ulike keepere i de to første kampene.

Lillestrøm-målvakt Mads Hedenstad Christiansen fikk tillit mellom stengene i åpningskampen mot Sveits, mens Leeds-spiller Kristoffer Klaesson sto mot Frankrike.

Der leverte sistnevnte en meget god kamp.

– Jeg synes Kris gjør en veldig fin og god kamp, han så bra ut. Kristoffer er en veldig spennende, ung og lovende keeper, sammen med Mads, sier Smerud til TV 2.

Norges nye nummer én?

Så spennende er mannen, som har tilbragt de siste to årene i Leeds, at TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen sier følgende:

– På A-landslaget har vi en førstekeeper som ikke spiller klubbfotball og som ikke har gjort det på en god stund. Han er den klart beste av de Solbakken kan velge, og da sier det seg selv at keeperne som i dag er på U21 alle er kandidater til å bli fremtidig førstekeeper for Norge, sier Mathisen, og fortsetter:



– På keeperplass har Norge hatt et svakt punkt i lang tid, og det kan godt være at Klaesson får gjort det til et mindre svakt punkt i fremtiden.



KLUBBLØS: Førstekeeper på A-landslaget, Ørjan Nyland, er i disse dager på klubbjakt. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Hovedpersonen selv tar imidlertid det hele med knusende ro.

– Akkurat nå har jeg det mesterskapet her å bry meg om, så jeg har ikke tenkt så mye på det, men selvfølgelig, det er jo det man på en måte jobber for når man er i klubb og på landslag. Det er jo et håp jeg har, sier Klaesson.

Det tidligere Vålerenga-keeperen håper nå at prestasjonene mot Frankrike var nok til at får fornyet tillit i skjebnekampen mot Italia.

– Hva skal man si, det er Leif sitt valg uansett. Om jeg spiller eller ikke, må jeg bare ta det som det kommer. Jeg håper selvfølgelig å spille og kunne bidra til laget, men det er ikke mitt valg.

FULLT FOKUS: Selv om han innrømmer at A-landslaget er et mål, er det U21-EM som står fremst i pannelappen på Kristoffer Klaesson akkurat nå. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Klar beskjed fra Solbakken

Landslagssjef Ståle Solbakken følger også nøye med på det som skjer i Romania.

Etter kampen mot Frankrike ble 55-åringen møtt av en overfylt mail-innboks.

– Jeg synes Klaesson sto en veldig god kamp mot Frankrike, men han er jo fjerdekeeper i Leeds, da. Det detter jo inn en 30-40 ting på mailen min etter at Klaesson har gjort noen redninger mot Frankrike, om at han er bedre enn Nyland, men så enkelt er det jo ikke, humrer landslagssjefen.



FØRSTEKEEPER: Ørjan Nyland har vært Ståle Solbakkens foretrukkne førstevalg på landslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Solbakken er uansett tydelig på at det aller viktigste for Klaesson er å spille kamper.

– Jeg må lære meg å være litt mer forsiktig med å mene noe om dette, men det er jo klart at hvis du er tredje- eller fjerdekeeper et sted, så sier det seg selv at utviklingen kan stoppe. Det sier seg selv, det er ikke noe å diskutere, sier Solbakken, før han legger til:

– Men nå kommer det en ny manager til Leeds og da er det blanke ark, så får vi se der da. Men hvis du er tredje- eller fjerdekeeper, så sier det seg selv at det er ikke det letteste.

Ordknapp om fremtiden

22-åringen har som nevnt sin hverdag i storklubben Leeds. Der har spilletiden på førstelaget uteblitt for den norske burvokteren.

– Selvfølgelig, spilletid er viktig det også, men jeg har flinke folk rundt meg både hjemme og agenter. Det er ikke så mye mer å si enn det, sier hovedpersonen selv.

ETT INNHOPP: Kristoffer Klaesson står bokført med ett innhopp for Leeds i Premier League. Fra neste sesong blir Championship klubbens nye hverdag. Foto: Isaac Parkin

Siden overgangen fra Vålerenga sommeren 2021 har Klaesson stort sett spilt kamper for andrelaget til den engelske storklubben.

Hva som skjer neste sesong, vil han imidlertid ikke si så mye om.

– Leeds er jo en helt sinnssyk klubb og den treningshverdagen jeg har hatt der de siste to årene har vært helt ekstrem. Jeg føler jeg har utviklet meg veldig, veldig mye, sier Klaesson og fortsetter:

– Jeg har jo fortsatt kontrakt ut sommeren 2025 uansett, så jeg er Leeds-spiller.