Kjøpte gullgaver for over to millioner

Ifølge Marca har landslagskapteinen kjøpt inn hele 35 iPhone 14s-modeller, med gullbelagte deksler, til sine lagkompiser og folk i støtteapparatet til landslaget. Prislappen er på svimlende 2,3 millioner kroner.

Den enkle grunnen til kjøpet er at han vil gjøre stas på sine argentinske kompanjonger, etter at de sammen bragte hjem nasjonens første VM-gull på 36 år.

På baksiden av telefonene er hver enkelt spillers navn risset inn med draktnummer. Under der igjen finner man det argentinske fotballforbundets logo, etterfulgt av den passende skriften «verdensmestere 2022».

Selskapet som leverer gullstykkene, Idesign Gold, er svært fornøyd med at en av tidenes beste fotballspillere valgte å benytte seg av deres tjenester.

– Det var en ære å presentere 35 iPhone 14s-telefoner til Lionel Messi, som en gave til lagkamerater og ansatte, delte administrerende direktør Benjamin Lyon og Idesign Gold på sine Instagram-kontoer.

Videre beskriver Lyon at Messi er et av selskapets mest lojale kunder. PSG-spilleren skal ha kontaktet firmaet for et par måneder siden, med ønske om en spesiell gave til sitt lag. Den administrerende direktøren foreslo dermed ideen om gullbelagte iPhones, som var en tanke Messi elsket, skriver Marca.

Idesign Golds skriver på sine hjemmesider at de tidligere har levert produkter til kjente navn som Richard Mille, Anthony Joshua og Paris Hilton.