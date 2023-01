Kjæresten: – De fleste ville ha reagert

Markus Neby gleder seg over Andrine Hegerbergs klubbytte, men som 17-åring ville det vært annerledes.

HATET BRANN: Markus Neby vokste opp som Vålerenga-supporter. Nå er kjæresten Andrine Hegerberg klar for Brann. Foto: Jonas Jeremiassen Tomter / NRK

– Det å dra på Intility og heie på Brann så jeg ikke komme, men nå kommer jeg til å gjøre det.

Slik lyder ordene fra NRK-profil Markus Neby, etter at kjæresten Andrine Hegerberg signerte for Brann mandag.

«Kåss til kvelds»-programlederen har nemlig vokst opp som Vålerenga-supporter, med hatoppgjør mot bergensklubben.

– Jeg var veldig fan før og var på hver hjemmekamp. De fleste rundt meg da ville reagert om de så meg møte opp i Brann-drakt, men jeg skal teste det, forteller han.

Neby delte også et innlegg på Instagram etter at nyheten var offisiell:

«Madamen har signert for Brann og det er klart den er litt tung å svelge for meg (17) med VIF-lue og -sesongkort. Skal teste full kit wankeren, så ser vi hvordan dette føles.»

Stor fan

Legger Neby klubbtilhørigheten til side er han glad for at kjæresten vender tilbake til Norge og landets nest største by.

– Det er veldig gøy. Bergen er jo lengre unna enn Göteborg, men de spiller en del bortekamper i Oslo-området som gjør at jeg får sett flere kamper.

– Hun spilte i Toppserien for ti år siden, men har ikke vunnet den. Det er på tide, legger han til.

Paret har vært sammen siden sommeren 2019. NRK-profilen røper at han er «nerd» når det kommer til å følge Hegerbergs fotballkarriere.

– Da vi ble sammen sa jeg at jeg ikke skulle blande meg, men det tok en halv omgang før jeg tok opp Excel-arket og førte statistikk.

STØTTER: Markus Neby og Andrine Hegerberg. Her sammen i Roma. Foto: Privat

Neby har nemlig undersøkt Hegerbergs innflytelse i sine tidligere klubber, Häcken og Roma:

– I begge klubbene viste det seg at laget scorer flere mål og slipper inn færre mål med henne på banen, så dette blir bra for Brann. Hun gjør folk rundt seg bedre, sier Neby fornøyd før han legger til:

– Jeg trenger statistikk å lene meg på for å ikke være komplett inhabil og irrasjonell i tilbakemeldingene.

Riise-melding

Brann vant Toppserien foran Rosenborg i fjor, men det er også et annet oppgjør Neby ser ekstra fram til:

Kampene mot Avaldsnes, hvor John Arne Riise er trener.

– Hvis jeg får med meg de matchene skal jeg i alle fall terge ham på sidelinjen, sier Neby med et glimt i øyet.

Andrine, som er søster til Lyon-stjernen Ada Hegerberg, fortalte selv at hun har et mål om å komme inn i landslagsvarmen i Olli Harders lag.

– En stor klubb med ambisjoner. Det er noe jeg trigges av. Det er veldig mye positivt med denne overgangen her. Og ikke minst supporterne.

KLAR: Andrine Hegerberg flytter til Bergen og Brann. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Hun får støtte av den ferske Brann-supporteren:

– Det prosjektet Brann driver med nå er utrolig kult og de har bra trøkk på tribunen. De har mistet en del spillere, men jeg er sikker på at hun kommer til å løfte dem. Det blir spennende å være med på reisen.

Og til Vålerenga-supporterne som skulle reagere på at han bytter lag svarer Neby:

– Det har jo blitt en trend i herrefotball å heller heie på spillere, som for eksempel Zlatan (Ibrahimovic). Så jeg får være kvinnefotballens «Zlatanist».