Kinesisk millionfest endte med advokathjelp - nå venter ei trøndersk «fjære»

Det hele startet med en enkel middag.

Beskjeden fra mamma var at det var umulig. Så begynte ballen å rulle.

– De begynte jo med noen spinnville tanker om at jeg skulle bytte til kinesisk pass og litt sånt. Alt virket så sinnssykt spennende for min del. En helt ny kultur, nye spillere og jeg var fortsatt bare 20 år. Det var noe jeg var veldig, veldig gira på.

John Hou Sæter snakker om sitt første møte med kinesisk fotball.

Det var et møte som skulle snu opp ned på det livet den daværende Stabæk-spilleren i utgangspunktet kjente til.

For etter gjennombruddssesongen på Nadderud i 2018 var den kinesiske storklubben Beijing Guoan fast bestemt på å hente stortalentet til Kina.

Ja, så bestemt var de på å hente ham, at de like gjerne arrangerte dagsturer mellom vårt lille land og den gigantiske folkerepublikken i Øst-Asia, så langt det er mulig.

– Det er en lang prosess å få visum til Kina, vet du. Jeg kunne ha et sånt transittvisum. Da kunne du være inne i landet i 24 timer før du måtte ut igjen. Det korteste oppholdet mitt var vel tolv timer, og så tilbake. Reisen var lengre enn tiden jeg oppholdte meg der, ler Hou Sæter.

Men kinesisk pass ble det - og med det startet en reise trønderen aldri vil glemme.

Millionfest

Tilbake i Trondheim inviterer Hou Sæter TV 2 hjem til sin leilighet på Lade.

25-åringen har akkurat gjennomført en treningsøkt med Ranheim i «fjæra» og er godt i gang med sin nye hverdag.

Den hverdagen er bokstavelig talt milevis unna den hverdagen han opplevde da han reiste til Kina for fire år siden.

FRA STABÆK TIL BEIJING: En uskyldig middag i 2019 skulle bli starten på Hou Sæters Kina-eventyr. Foto: Berit Roald

– Alt var helt fjernt for min del. Jeg måtte klype meg selv i armen for å skjønne at det var sant. Jeg gikk jo fra å spille på Nadderud, der det var 4000 på en god dag, til å spille foran 55.000 i Beijing, på under ett år. Det var helt sinnssykt spennende og jeg tok inn alt. Det var en kjempeopplevelse, sier Hou Sæter, og fortsetter:

– Jeg gikk jo fra Stabæk til å ha topp fasiliteter, en topp trener, støtteapparatet var flere enn spillerne og du hadde alt tilgjengelig. Man fikk skikkelig føle på den ordentlige proff-hverdagen. Som 20-åring var det sinnssykt gøy.

Og på dette tidspunktet brant millionene i lomma på de kinesiske klubbene. Med astronomiske lønningsposer ble stjerner fra hele verden fristet til å bli en del av den kinesiske superligaen.

LEVDE DRØMMEN: Hou Sæter fikk en smak av profflivet i den kinesiske toppklubben Beijing Guoan. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det var ordentlig kultursjokk da jeg kom i 2019. Den økonomien som var i Kina gjorde jo at du får tilgang til noen vanvittig store spillere. Jeg husker den første kampen jeg kom inn på. Da sto Hulk ved siden meg og Oscar var på banen der. Når du har slike spillere, som alle hadde tidligere, så hevet det nivået så betraktelig, forklarer Hou Sæter.

Fikk økonomisk bistand

En annen ting som ble betraktelig hevet var Hou Sæters lønn.

På under et halvt år gikk unggutten fra å tjene tilnærmet en normal, norsk årslønn i Stabæk, til å bruke «en årslønn» på ei ny klokke.

– Jeg var jo ikke kjempeinteressert i klokker før jeg dro til Kina. Jeg var interessert, men ikke sånn veldig interessert. Da fikk jeg litt sjokk når jeg så hvor interessert alle på laget var. De hadde jo en kjempeinteresse for klokker og da blir man jo bare mer og mer interessert selv. Så satt jeg på treningsleir der og scrollet litt... da kom tankene fort, ler Hou Sæter.

Det hele endte med en klokke av typen Audemars Piguet Royal Oak Chronograph. Prislappen? 380.000 kroner.

– Hva gjør det med en når man plutselig får tilgang til så mye penger?

– Det er jo veldig enkelt å ta av litt og bli en litt annen person, altså litt «cocky» og endre litt personlighet. Det er jo jeg som svarer nå, og jeg føler selv at jeg har håndtert det bra og at jeg fortsatt er den samme personen som jeg var før. Men samtidig, det er veldig enkelt at man fort endrer seg når man er 20 år og får en helt annen mulighet, forklarer Hou Sæter.

Men klokkekjøpet til tross, den ferske Ranheim-spilleren er tydelig på at han har hatt en fornuftig tilnærming til sin private økonomi.

– Ja, heldigvis har jeg veldig flinke folk rundt meg. Jeg føler selv at jeg også var flink på det. Så får man jo alltid bistand når man trenger. Jeg mistet ikke helt hodet, nei, jeg ble ikke helt gæren. Men jeg har hatt god hjelp rundt meg hele veien og det har hjulpet på, forklarer han.

Kanskje er det på sin plass at trønderen har noe å vise til etter årene i Kina.

– Innså hvor seriøst det var

For etter et 2019 smekkfullt av oppturer, skulle de neste årene gi den talentfulle midtbaneeleganten et brutalt møte med kjelleren.

– Ja, det kan man jo si. I januar 2020 var vi på treningsleir i Spania. En uke før vi skulle reise tilbake til Kina hørte vi rykter om at det hadde kommet noe, men ingen tenkte at det var noe seriøst. Så dro vi tilbake og da innså vi hvor seriøst det var, sier Hou Sæter og fortsetter:

– Jeg hadde jo familien på besøk i Kina på det tidspunktet. Da vi skulle ut på middag i Beijing var det ikke en eneste person å se i hele byen. Det var som å se en spøkelsesby, som du gjør på filmer. Da innså vi at dette var seriøst, så da reiste familien hjem, og så flyktet laget ut fra Kina.

STRENGE RESTRIKSJONER: Sånn så det ut på flyplassen i Beijing under vinter-OL i 2022. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Hou Sæter snakker om da pandemien traff i 2020. Trønderen tilbragte månedsvis i isolasjon og karantene. På toppen av det hele måtte han to ganger under kniven med en kneskadet.

Da var det tøft å være John Hou Sæter.

– Jeg har vært gjennom noen vanvittige karantener og jeg føler at jeg har vært innelåst de siste tre årene, det er nesten sånn. Det å sitte innelåst med laget i flere måneder av gangen, samtidig som man ikke kan spille fotball og har to operasjoner i kneet. Det påvirker deg veldig mentalt. Jeg var veldig langt nede i lange perioder.

Etter flere år med skader og isolasjon forsvant også fotballgleden for Hou Sæter da han endelig kom seg tilbake på banen. Da begynte alarmklokkene for alvor å ringe.

– Da innså jeg at noe var galt og feil. Jeg kan ikke holde på sånn her. Fotball skal være gøy og jeg må ha glede av det jeg holder på med. Det var vel da jeg innså at noe må gjøres.

Har hyret advokat

Løsningen ble en retur til Trondheim, Ranheim og norsk fotball.

Det betyr imidlertid ikke at alle bånd til Kina er kuttet for Hou Sæter. For da pandemien kom raste økonomien blant de kinesiske fotballklubbene. Da sluttet de like gjerne å betale lønninger.

– Jeg mangler opp mot ett år. Det er noen kroner. Jeg har et håp om at jeg ser de pengene, men de har brutt flere tidsfrister allerede, så vi får se. Skal vi si at det er 50/50, eller kanskje 70/30 i favør av at jeg ikke får pengene? humrer Hou Sæter.

Etter det TV 2 kjenner til er det snakk om ganske betydelige millionbeløp, men selv med advokathjelp kan det bli vanskelig for 25-åringen.

– Hadde jeg hatt mitt norske pass skulle jeg nok ha fått pengene, men det er vanskeligere som kinesisk. Som kineser har man ikke mulighet til å gå til FIFA, så om jeg skal ta saken videre blir det til forbundet i Kina og da er det litt sånn skal de hjelpe meg eller en av de største klubbene i Kina? Det er ikke like enkelt når du er kineser, forklarer Hou Sæter.

Sju minutter med fotball

Selv er ikke Hou Sæter så bekymret for om pengene fra Kina når fram eller ei. Det viktigste nå er å få tilbake fotballgleden.

– Dette blir jo på en måte en ny start for meg. Alt med Ranheim, Trondheim og alt blir en ny start med fotballen. Jeg fylte akkurat 25 år og det er ikke sånn at jeg er gammel, så jeg har fortsatt tid på meg. Jeg tror dette kommer til å gjøre meg ganske godt, sier han.

Siden september 2020 har det bare blitt sju minutter med fotball for midtbane-mannen, men Hou Sæter er trygg på at han stadig har nivået inne.

GLEDER SEG: Han har nesten ikke spilt fotball på 2,5 år. Nå gleder Hou Sæter seg til nye utfordringer i Ranheim. Foto: Per-Atle Karlsen.

– Jeg er den samme spilleren, jeg har bare vært ute litt for lenge med skader. For min del gjelder det bare å få skadefri oppkjøring. Får jeg det, samtidig som jeg får den mengden jeg trenger, så skal det bli veldig, veldig gøy i fjæra dette året.

– Kan du dominere i Obos?

– Ja, så absolutt. Om kroppen spiller på lag, så kan jeg absolutt det, sier Hou Sæter, som legger til at døren for et nytt kinesisk eventyr en gang i framtiden stadig holdes på gløtt.

– Jeg føler at jeg har vokst på denne tiden og kommer tilbake som en ny person med mer erfaring, sterkere mentalt og mer robust. Selv om det har vært en skikkelig kjip tid i noen år tror jeg at jeg hadde gjort det på nytt.