Kilder til TV 2: Slik er spillet rundt Haalands gigantavtale

I løpet av nær framtid skriver Erling Braut Haaland (22) under på tidenes sponsoravtale for en fotballspiller. Fortsatt står kampen om nordmannens signatur mellom to giganter.

I et intervju med Globo.com røpet Haalands agent, Rafaela Pimenta, nylig at 22-åringens nye sponsoravtale nærmer seg offentliggjøring.

− Det er den største sponsoravtalen i fotballhistorien, meldte Braut Haalands agent.

Men selv om Pimenta er klar på at en offentliggjøring nærmer seg i løpet av kort tid, er det fortsatt ikke skrevet i stein hvem Erling Braut Haaland ender opp med å representere i framtiden, ifølge TV 2s opplysninger.

HAALAND-AGENT: Rafaela Pimenta. Foto: LaPresse

Puma skal imidlertid være ute av dansen. Nå er det gigantene Nike og Adidas som kjemper om nordmannens signatur, slik TV 2 forstår det.

Uten å nevne summene det forhandles om, så er Rafaela Pimenta klar på at hun aldri var i nærheten av å diskutere summene det snakkes om nå da hun startet i bransjen for 20 år siden.

– Men jeg er sikker på at om tre år, så vil vi se tilbake på denne avtalen og tenke «for en forferdelig kontrakt», sier hun til Globo.com.

Pimenta tror nemlig at summene i fotballen bare vil fortsette å skyte i været. Nylig spådde hun at Braut Haaland kommer til å knuse overgangsrekorden og bli solgt for over vanvittige 10 milliarder kroner i løpet av karrieren.

Gamblet på verdiøkning

Erling Braut Haalands gamle avtale med Nike, gikk faktisk ut i fjor sommer. Det er over ett år siden.

Siden den gang har han byttet på å spille i både Nike-, Adidas- og Puma-sko.

I et halvt år etter avtalens utløp hadde Nike en slags bransjeavtale på at de hadde førsteretten på å matche konkurrerende tilbud til Braut Haaland.

Men Braut Haaland og teamet hans hadde is i magen: De ønsket at alle skulle stille likt − og ikke minst forventet de at nordmannens økonomiske attraktivitet skulle skyte i været etter at klubbvalget hans ble bestemt i sommer.

Det har de nå lykkes med for fullt. Per dags dato er Braut Haaland verdens mest attraktive fotballspiller.

Norsk ess i ermet

Nå står altså valget til Braut Haaland mellom Nike og Adidas.

Nike har Erling Braut Haaland vært sponset av siden han var 13 år gammel, og partene har i alle år hatt et tett og nært forhold.

På den andre siden skal Adidas være svært sugne Braut Hålands signatur. Den nylig terminerte avtalen med Kanye West har dessuten frigitt både kapital og åpnet opp for en ny stor signatur inn.

Et annet ess i ermet, kan være at nordmannen Bjørn Gulden nylig ble ny toppsjef i Adidas. For han ville det vært en pangstart på karrieren å signere en verdens mest attraktive nordmann til Adidas.

Gulden kom nylig fra samme jobb i Puma - som altså virker å være ute av dansen rundt Braut Haaland.

Det skal handle vel så mye handle om måten Braut Haaland-teamet ønsker å bygge merkevare på, som det økonomiske, slik TV 2 forstår det. Puma er for øvrig Manchester Citys offisielle samarbeidspartner.

Får en rekke bonuser

Når Rafaela Pimenta hevder Erling Braut Haaland får den beste sponsoravtalen gjennom tidene, så er det svart på hvitt ensbetydende med at nordmannen slår knockout på superstjerner som Cristiano Ronaldo, Neymar og Lionel Messi når det kommer til en enkeltavtaler.

Men det betyr ikke at Braut Haaland slår Ronaldo når den endelige summen telles opp. Ronaldo har blant annet sin egen kolleksjon som han får betalt for − og har i tillegg en rekke personlige avtaler.

Likevel tyder alt på at Erling Braut Haaland skriver under på tidenes sponsoravtale med enten Nike eller Adidas.

I tillegg til en heftig garantisum, er det naturlig at slike avtaler har en rekke bonusordninger. Alt fra Ballon d'Or-tittel, antall scorede mål og prestasjoner på landslaget, kan avgjøre totalsummen, får TV 2 opplyst.

Uansett tyder alt på en ting: Erling Braut Haaland og teamet hans har igjen skutt gullfuglen − denne gang utenfor banen.