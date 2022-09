Kilder til TV 2: Flere klubber jakter Elabdellaoui etter terminering

TV2 får opplyst at Elabdellaouis fremtid akkurat nå står mellom tre klubber

Galatasaray opplyser om at de er enige med Omar Elabdellaoui (30) om å terminere kontrakten hans. Nordmannen kan være på vei til ny klubb snart.

Ifølge TV 2s opplysninger skyldes termineringen at det har pågått forhandlinger om en ny kontrakt for Elabdellaoui i Galatasaray, samtidig som klubben mottok bud fra flere europeiske klubber for spilleren.

Sent torsdag kveld endte dette med at partene kom frem til en terminering av avtalen som den beste løsningen.

TV2 får opplyst at Elabdellaouis fremtid akkurat nå står mellom tre klubber: Greske AEK Athen, franske Marseille og engelske Nottingham Forest.

Spillerens nye status som kontraktsløs kan også føre til forsterket interesse fra andre klubber.

På grunn av at han nå står uten kontrakt, kan Elabdellaoui fortsatt signere for en ny klubb etter at det internasjonale overgangsvinduet stenger.

TV 2 har uten hell forsøkt å komme i kontakt med Elabdellaoui.

Alvorlig ulykke på nyttårsaften

Men allerede nyttårsaften havnet Elabdellaoui i en ulykke hvor fyrverkeri eksploderte i ansiktet hans.

Etter dette brukte høyrebacken lang tid på å komme tilbake til fotballen.

I juli var han tilbake på trening, men det skulle gå over et år før han spilte en offisiell kamp for Galatasaray. Da hadde Elabdellaoui gått gjennom flere enn ti øyeoperasjoner.

Han var kaptein på det norske landslaget, men har ikke spilt en landskamp siden ulykken som skjedde for snart to år siden.