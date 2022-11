Kilder til TV 2: Dette blir trolig Strømsgodsets nye trener

Strømsgodset er på trenerjakt etter at Håkon Wibe-Lund og Bjørn Petter Ingebretsen like før sesongslutt ga beskjed om at de ønsket å tre til side.

Nå kan klubben fra Drammen nærme seg en løsning: Etter det TV 2 erfarer tyder mye på at Jørgen Isnes ender opp som klubbens nye hovedtrener.

Strømsgodset skal ha vurdert flere alternativer, blant dem tidligere Raufoss-trener Christian Johnsen. Slik TV 2 forstår det er det imidlertid Isnes som er mannen Godset først og fremst ønsker seg.

– Jeg vet at det er stor interesse for Jørgen, og det gjelder fra flere klubber, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg i KFUM Oslo.

– Har han fått lov til å prate med andre klubber?

– Ja, det har han lov til. Men om han faktisk har pratet med noen, vet jeg ikke. Vi har en fin dialog og jeg regner med at jeg blir informert tidsnok, sier Stenberg.

– Høres ut som en god kombinasjon

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Isnes har imponert sterkt med KFUM og synes det er fortjent at 43-åringen omsider ser ut til å ta turen opp til Eliteserien.

– I KFUM har han fått veldig mye ut av veldig lite, og i en klubb som Godset vil han få helt andre muligheter når det kommet til ressurser. Presset vil også være veldig mye større enn det han har opplevd i KFUM, men det høres ut som en god kombinasjon med Isnes og Strømsgodset. Han spiller en type fotball som er veldig underholdende, og det er jo noe de setter stor pris på i Drammen, sier Mathisen.

Isnes skrev nylig en treårskontrakt med KFUM Oslo.

– Jeg regner med at vi finner ut av det sammen dersom Jørgen nå prøver å ønske seg i Eliteserien. Vi er klare på at det skal skje en gang, og så avhenger nok alt litt av timing og case, sier Stenberg.

Isnes har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken tirsdag. Daglig leder i Strømsgodset, Magne Jordan Nilsen, ønsker ikke å kommentere saken.

Har levert stabilt i en årrekke

Jørgen Isnes er mannen som i en årrekke har levert jevnt sterke prestasjoner med KFUM Oslo.

4.-plass i år, 5.-plass i fjor, 8. plass året før og en 4. plass i 2019 forteller om jevnt sterke prestasjoner de siste årene for en klubb med begrensede ressurser i norsk målestokk.

43-åringen har tidligere vært på ønskelista til klubber som HamKam og Sarpsborg 08, og valgte så sent som i fjor å takke nei til å bli assistenttrener i Molde. Til slutt endte han altså å skrive under på en ny treårskontrakt med KFUM Oslo.

ETTERTRAKTET: Jørgen Isnes har i flere år blitt linket bort fra KFUM Oslo, men hver eneste vinter har han endt med å bli værende på Ekeberg. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

I et større intervju med TV 2 tidligere i år, var han ærlig på at han av og til har stusset på sine egne prioriteringer.

– De som er opptatt av penger, vil sikkert stusse. For jeg ville tjent mer i andre klubber. Når det kommer til fasiliteter, så vil sikkert mange stusse. Det skjønner jeg godt – for jeg stusser litt sjøl også. Samtidig tror jeg folk skal være litt forsiktig med å pirke borti enkeltpersoner som tenker litt annerledes og har et ønske om å ta en litt annen vei til toppnivået. Det kan gjøres på litt ulike måter, og der er jeg, fortalte Isnes.